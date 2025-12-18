पुणे

Baramati Nagarparishad Election : बारामती नगर परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

भाजपचे उमेदवार सतीश फाळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - येथील भाजपचे उमेदवार सतीश फाळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेले आव्हान बुधवारी (ता. १७) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यामुळे आता बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

