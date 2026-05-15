Katraj News : कात्रज उड्डाणपूल उतरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा; कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला गती

कात्रज - दक्षिण पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला अखेर वेग मिळू लागला आहे. चौकातील उड्डाणपूल उतरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जागेचा ताबा पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडे देण्यात आला असून प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली आहे..कात्रज-कोंढवा मार्गावरील भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शुक्रवारी प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी आमदार योगेश टिळेकर, सभागृह नेते गणेश बिडकर, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, प्रभाग समिती अध्यक्षा रंजना टिळेकर, नगरसेविका पूजा कदम, अर्चना जगताप, पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता अजित बांबळे, विशेष भूसंपादन अधिकारी श्वेता दारुणकर, उपअभियंता दिगंबर बांगर यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या कात्रज उड्डाणपूल उतरण्यासाठी आवश्यक असलेली जागाही अधिकृतरीत्या ताब्यात आल्याने पथ विभागाने त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू केले. त्यामुळे उड्डाणपूलाचे रखडलेले काम आता वेगाने पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. भूसंपादनसाठी शासनाकडून उपलब्ध करून घेतलेला निधी व जिल्हाधिकारी ते मंत्रालय स्तरावर केलेल्या पाठपुराव्याने भूसंपादन निवाडा पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष जागेवर मिळकतीचे ताबे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यानुसार रस्ता रुंदीकरण अंतिम टप्यात आल्याचे समाधान वाटत असल्याचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी सांगितले..दोन दिवसांत १०९ पैकी ४८ मिळकती ताब्यातमौजे कात्रज ते खडीमशीन चौक पिसोळीदरम्यानच्या ८४ मीटर विकास आराखडा रस्त्यापैकी ५० मीटर रस्त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू होती. विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५ यांच्या मार्फत २७ एप्रिल २०२६ रोजी सुमारे ४१ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा निवाडा जाहीर करण्यात आला होता. या भूसंपादनासाठी पुणे महापालिकेकडून सुमारे १९७ कोटी रुपये शासनाकडे जमा करण्यात आले आहेत..निवाड्यानंतर संबंधितांना ताब्याबाबत १५ दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार १४ मेपासून प्रत्यक्ष ताबा घेण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाली. अवघ्या दोन दिवसांत एकूण १०९ मिळकतींपैकी ४८ मिळकती ताब्यात घेण्यात आल्या असून जवळपास २५ हजार चौरस मीटर क्षेत्र पालिकेच्या ताब्यात आले आहे..प्रतिक्रियाकात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. उर्वरित प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून हा महत्त्वाचा रस्ता दर्जेदार आणि वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे.- मंजुषा नागपुरे, महापौर.