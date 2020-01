‘टेमघर’च्या कामांना मान्यता देऊ - पवार

खडकवासला - टेमघर धरणाची गळती थांबविण्याच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नुकतीच जिल्ह्यातील धरणाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्या वेळी पवार यांनी हे आश्‍वासन दिले. या बैठकीत टेमघर धरणाविषयी चर्चा सुरू असताना खासदार गिरीश बापट आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धरणाच्या दुरुस्तीच्या कामात काही अडचणी आहेत का, अशी चौकशी केली. उर्वरित दुरुस्तीच्या कामांसाठी प्रकल्पाला सुधारित कामांना मान्यता मिळाली पाहिजे. ही मान्यता मिळाल्यावर तातडीने करावयाची दुरुस्तीची कामे येत्या जूनपर्यंत पूर्ण करता येतील. असे असले तरी मजबुतीकरणाच्या (दीर्घकालीन) उपाययोजना पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत धरण पूर्ण क्षमतेने भरता येणार नाही, अशी सूचना केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन संस्थेच्या तज्ज्ञांनी केली आहे, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर पवार यांनी हे आश्‍वासन दिले. यंदाच्या पावसाळ्यात टेमघर धरण दोन वेळा १०० टक्के भरले होते. यंदा पाच जुलैला पहिल्यांदा धरण १०० टक्के भरले होते. मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या गळतीच्या दुरुस्तीची प्रतिबंधक कामे करता येत नाहीत. यंदा पावसाळा नोव्हेंबरपर्यंत सुरू होता. पाऊस थांबल्यानंतर खडकवासला धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याने टेमघर धरणातील पाणी मुठा नदीतून खडकवासला धरणात सोडले. आज या धरणात ०.४९

टीएमसी (१३.११ टक्के) पाणीसाठा आहे.

