पुणे

Alephata News : ‘जीव देऊ, पण वडिलोपार्जित जमीन नाही’; कल्याण-लातूर महामार्गाला माळवाडी ग्रामस्थांचा विरोध, शासन-शेतकरी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

जुन्नर व संगमनेर तालुक्यांच्या सीमेवरील माळवाडी येथे प्रस्तावित कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाला विरोध करण्यासाठी सोमवारी (ता. ७) आयोजित विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थ एकवटले.
Malwadi Villagers Oppose Kalyan Latur Highway Project

Malwadi Villagers Oppose Kalyan Latur Highway Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा - ‘एक वेळ जीव देऊ, पण वडिलोपार्जित जमीन देणार नाही,’ असा खणखणीत इशारा देत, कल्याण-लातूर जनकल्याण द्रुतगती महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत येथून जाऊ न देण्याचा निर्धार माळवाडी ग्रामस्थांनी केला आहे. यामुळे शासन विरुद्ध शेतकरी, असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

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