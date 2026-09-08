Alephata News : ‘जीव देऊ, पण वडिलोपार्जित जमीन नाही’; कल्याण-लातूर महामार्गाला माळवाडी ग्रामस्थांचा विरोध, शासन-शेतकरी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

आळेफाटा - ‘एक वेळ जीव देऊ, पण वडिलोपार्जित जमीन देणार नाही,’ असा खणखणीत इशारा देत, कल्याण-लातूर जनकल्याण द्रुतगती महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत येथून जाऊ न देण्याचा निर्धार माळवाडी ग्रामस्थांनी केला आहे. यामुळे शासन विरुद्ध शेतकरी, असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत..जुन्नर व संगमनेर तालुक्यांच्या सीमेवरील माळवाडी येथे प्रस्तावित कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाला विरोध करण्यासाठी सोमवारी (ता. ७) आयोजित विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थ एकवटले. या वेळी सरपंच संतोष शेळके, विकास शेळके, अभियंता संतोष फापाळे, नीलेश काळे, अंकुश कुरकुटे, अजित शेळके, यशवंत शेळके, गणेश शेळके, बबन कुऱ्हाडे, सोपान शेळके, उत्तम जटार, सतीश फापाळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. हा सहा पदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग डोंगराळ भागातून जात असल्याने निसर्गाचे मोठे नुकसान होणार आहे..असे असताना याला ‘जनकल्याण’ नाव देऊन सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे का, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला. ‘पैसा मिळेल पण वडिलोपार्जित जमीन पुन्हा मिळणार नाही,’ अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. शासनाने या प्रकल्पाचा तातडीने फेरविचार न केल्यास सामूहिक उपोषणासह तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. सरकारने आमच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून महामार्ग लादण्याचा प्रयत्न केल्यास कोणत्याही परिस्थितीत जमिनी देणार नाही, असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला..महामार्गाला विरोधाची कारणेवडिलोपार्जित जमिनी जाणार.कुटुंबे भूमिहीन होण्याची भीती.मोठी वृक्षतोड, डोंगर कापल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास.वन्यजीव अधिवास आणि नैसर्गिक जलस्रोतांना धोका. ....या पर्यायांचा विचार करा नवीन मार्गासाठी जमिनी घेण्याऐवजी सध्याच्या कल्याण-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाचेच सहापदरीकरण करावे.शेतजमीन आणि निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याऐवजी पुणे-नाशिक सरळ व कल्याण-अहिल्यानगर लोहमार्गांसारख्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे..महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनींचा बळी घेणे ही सरकारची अन्यायकारी भूमिका आहे. आमच्याकडे तुटपुंज्या जमिनी आहेत, त्यावरच आमचा उदरनिर्वाह चालतो. सरकारला खरोखर जनकल्याण करायचे असेल तर रेल्वेमार्ग करा, पण शेतीच्या मुळावर घाव घालणारा हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास शेतीसाठी बलिदान देऊ; परंतु जमीन देणार नाही.- संतोष शेळके, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.