फळपीक विमा योजनेत सहभागाचे आवाहन

वडापुरी, ता. १५ : नैसर्गिक आपत्ती व प्रतिकूल हवामानामुळे फळपिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक आधार मिळवण्यासाठी इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०२६-२७ मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी दीपक गरगडे यांनी केले आहे.
पुणे जिल्ह्यात आंबा, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, पपई, नारळ व अंजीर या सात फळपिकांसाठी ही योजना लागू आहे. गरगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमा नोंदणीची अंतिम मुदत पुढीलप्रमाणे आहे: द्राक्षासाठी १५ ऑक्टोबर, केळी, पपई व नारळासाठी ३१ ऑक्टोबर, अंजीरासाठी ३० नोव्हेंबर, आंब्यासाठी ३१ डिसेंबर आणि डाळिंबासाठी १४ जानेवारी २०२७.
या ऐच्छिक योजनेत कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. विम्यासाठी किमान २० गुंठे उत्पादनक्षम क्षेत्र आवश्यक असून, कमाल मर्यादा चार हेक्टर आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच हे संरक्षण मिळेल. योजनेसाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी, आधारकार्ड, बँक तपशील, ७/१२ उतारा, जिओटॅग फोटो व डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस) नोंद आवश्यक आहे.
२०२५-२६ च्या आंबिया बहार हंगामात जिल्ह्यातील १७६ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता, त्यापैकी ११२ शेतकऱ्यांना ५३.२५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. शेतकऱ्यांनी ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून नोंदणी करावी, असे आवाहन दिपक गरगडे यांनी केले.
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