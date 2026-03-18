Pune Rain: पुण्यात पावसाला सुरुवात! कोथरुड, बाणेर भागात ढगांचा गडगडाट; हवामान विभागाचा अलर्ट

IMD Alert: पुणे शहर आणि परिसरात सायंकाळी ४ वाजण्याच्या दरम्यान हलक्या स्वरुपाच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. शहरातील कोथरुड, शिवाजी नगर, औंध, बाणेर या भागांमध्ये ढगांचा गडगडाट सुरु झाला असून रिमझीम पाऊस सुरु झालाय.बुधवारी राज्यात जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे. उर्वरित राज्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे..पुण्यासह 'या' भागांना यलो अलर्टबुधवार, दि. १८ मार्च रोजी पुणे जिल्ह्यासह रायगड, रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे, मेघगर्जना, विजांसह वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका, उकाडा कायम राहून विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात वादळी वाऱ्यासह पाऊसराज्यात मंगळवारी रात्री पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तसेच काही ठिकाणी गारपीट झाली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात पावसाने हजेरी लावली. हवामान विभागाने उद्यासाठीदेखील अलर्ट दिलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोटच्या काही भागात पावसाने हजेरी लावली. तर सांगलीमध्ये गारांचा पाऊस झाला. मिरज शहरात रात्री आठ वाजल्यापासून जोरदार वारे आणि गारांसह पाऊस झाला. काही वेळातच पाऊस थांबला होता, मात्र विजांचा कडकडाटासह रिमझिम पाऊस सुरूच होता.