पुणे

Pune Temperature : पुण्यात किमान तापमानात वाढ

गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहरात किमान तापमानामध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात येत आहे.
pune temperature

pune temperature

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहरात किमान तापमानामध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात येत आहे. मंगळवारी किमान तापमानात सुमारे चार अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे, तर बुधवारी (ता. १८) किमान तापमानात झालेली वाढ कायम होती.

Loading content, please wait...
pune
Weather
Temperature
Winter

Related Stories

No stories found.