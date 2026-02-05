पुणे
माण तालुक्यातील शनिवार व सोमवारचे आठवडा बाजार बंद
माणमध्ये शनिवार, सोमवारी
आठवडा बाजार बंद
दहिवडी, ता. ५ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतदान व मतमोजणी दिवशी माण तालुक्यातील विरळी, वावरहिरे, पळशी व दहिवडी येथील आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी माण विकास अहीर यांनी दिले आहेत.
शनिवारी असणारे विरळी, वावरहिरे व पळशी, तर सोमवारी दहिवडी येथे भरणारा आठवडा बाजार बंद राहणार आहे. आठवडा बाजार सोमवार ऐवजी मंगळवारी (ता. १०) भरविण्यात येणार आहे. संबंधित व्यापारी, शेतकरी, ग्राहक व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे, ही विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आलेली आहे.
