मंचरला आठवडे बाजार भरणार तेही दोन दिवस!

मंचर : आठवडे बाजार सुरु करण्यास पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिलेल्या परवानगीचे मंचर ग्रामपंचायतीचे सरपंच दत्ता गांजाळे यांनी स्वागत केले आहे. गर्दीच्या विभाजनासाठी रविवार प्रमाणेच बुधवारीही आठवडे बाजार भरविण्याचा निर्णय झाला आहे.आंबेगाव तालुक्यातील मंचरचा सर्वात मोठा आठवडे बाजार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गांजाळे म्हणाले, हातावरचे पोट असणाऱ्यांना रोजगार मिळणार आहे. मंचरला आठवडे बाजार रविवारी भरत होता. पण गर्दीचे विभाजन व्हावे. या उद्देशाने दर रविवारी व बुधवारी आठवडे बाजार भरविला जाणार आहे. दोन एकर जागेत आठवडे बाजार भरतो. लहान मोठे एक हजार ४५० व्यापारी विविध प्रकारच्या वस्तू,भाजीपाला, पदार्थ, शेती अवजारे, शेतीमाल विक्रीसाठी घेऊन येतात. तसेच आंबेगाव तालुक्यातील १०४ गावातील नागरिक, लगतच्या खेड, जुन्नर व शिरूर तालुक्यातील जवळपास ७० गावातील नागरिक आठवडे बाजाराला हजेरी लावतात. व्यापाऱ्यांचेही बुधवारी व रविवारी विभाजन केले जाईल. त्यामुळे गर्दी विभागून जाण्यास मदत होईल. आठवडे बाजारात येणारे व्यापारी व नागरिक यांच्या तापमानाची तपासणी थर्मामीटरद्वारे केली जाईल. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करणे सर्वांना बंधनकारक राहील. सोशल डिस्टन्सच्या वापराची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्रामपंचायतिच्या कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले आहे. आठवडे बाजाराचे ठिकाण वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण केले जाईल.

Web Title: Weekly Vegetables Market will Open in Sunday and Wednesday in Manchar Pune