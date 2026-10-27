पुणे

Dr. Neelam Gorhe : मुलींच्या जन्माचे स्वागत घरातूनच व्हावे; मुलगा-मुलगी समानतेसाठी संपूर्ण कुटुंबाचे समुपदेशन करण्याच्या सूचना

पुणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव घराघरांत निर्माण करणे आवश्यक आहे.
Dr. Neelam Gorhe

Dr. Neelam Gorhe

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘पुणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव घराघरांत निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलासाठी महिलांवर येणारा दबाव दूर करण्यासाठी केवळ आईचे नव्हे, तर वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांचेही समुपदेशन करावे,’ अशा सूचना विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

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