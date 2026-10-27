Dr. Neelam Gorhe : मुलींच्या जन्माचे स्वागत घरातूनच व्हावे; मुलगा-मुलगी समानतेसाठी संपूर्ण कुटुंबाचे समुपदेशन करण्याच्या सूचना

पुणे - ‘पुणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव घराघरांत निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलासाठी महिलांवर येणारा दबाव दूर करण्यासाठी केवळ आईचे नव्हे, तर वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांचेही समुपदेशन करावे,’ अशा सूचना विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या..गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र (पीसीपीएनडीटी) आणि वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षा या नात्याने गोऱ्हे यांनी पुण्यात आढावा बैठक घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग, पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील कायद्यांची अंमलबजावणी, न्यायालयीन प्रकरणे आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्याचा आढावा घेण्यात आला. आमदार उमा खापरे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..पुणे जिल्ह्यात २०२५ मध्ये दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९५ होते. १ जानेवारी ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत हे प्रमाण ८८२ वर आले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ८४४, तर शहरी भागात ८८८ आहे. त्यामुळे तालुकानिहाय कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्यात, तसेच आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती वाढवावी, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले. बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या यंत्रणेचा शोध घेऊन पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करावी. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा आणि कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर मदत द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या..ऊसतोड महिलांच्या आरोग्य तपासणीनंतर आवश्यक उपचार पूर्ण होतात का, याची खात्री करावी. गर्भवती महिलांना नियमित तपासणी आणि सुरक्षित प्रसूतीसाठी आरोग्य विभागाने समन्वयाने काम करावे, असेही गोऱ्हे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.