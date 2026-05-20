मुख्य बातमी जोड

- पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. या संकटाचा प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्यावर त्यांनी भर दिला. ‘हॉर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासह नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचे त्यांनी समर्थन केले.
- संरक्षण क्षेत्रातील सह-विकास आणि सह-उत्पादनासाठी संरक्षण औद्योगिक आराखडा जाहीर करण्यात आला. याशिवाय, उच्च शिक्षण आणि भारतीय परिचारिकांच्या इटलीतील रोजगारासाठी नवीन नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांनी कृषी, सागरी वाहतूक, सागरी उत्पादने आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यासह विविध क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी दहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
- ‘‘रोमला जगाचे ‘इंटर्नल सिटी’ (कधीही नष्ट न होणारे शहर) म्हणून ओळखले जाते. भारतामध्ये मी ज्या काशी या लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतो त्याची ओळख देखील अशाच प्रकारची आहे. जेव्हा दोन संस्कृती परस्परांना भेटतात तेव्हा चर्चा केवळ एखाद्या अजेंड्यापुरती मर्यादित राहत नसते,’’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
रोममधील ‘फूड अँड ॲग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ दि युनायटेड नेशन्स डिपार्टमेंटकडून’कडून (एफएओ) पंतप्रधान मोदींचा ‘ॲग्रीकोला’ हे पदक देऊन सन्मान करण्यात आला. ‘एफएओ’ चे महासंचालक क्यू डोंग्यू यांच्या हस्ते मोदींचा गौरव करण्यात आला.
