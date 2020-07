पुण्यातील 'या' भागाकडे अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष

किरकटवाडी : रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना पश्चिम हवेलीतील गावांकडे वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. स्थानिक यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी फिरकत नसल्याने गावोगावी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होताना दिसत आहे. ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा सध्या खडकवासला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात एकूण रुग्ण संख्या तब्बल 351 वर जाऊन पोहोचली आहे. यामध्ये खडकवासला गावची रुग्णसंख्या 79, किरकटवाडीची 46, नांदेडची 71 तर नऱ्हेगावची रुग्णसंख्या 155 झाली आहे. खानापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात खानापूर, मालखेड, वरदाडे, गोऱ्हे बुद्रुक, गोऱ्हे खुर्द, डोणजे या गावांतील मिळून एकूण रुग्ण संख्या 77 झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील इतर काही भागांमध्ये पश्चिम हवेलीच्या तुलनेत रुग्ण संख्या कमी असतानाही त्या भागांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी भेटी देतात. उपाय योजनांचा आढावा घेतात व नवीन उपाय योजनांविषयी मार्गदर्शन करतात. मग पश्चिम हवेलीतील गावांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी का येत नाहीत? खडकवासला, किरकटवाडी, नांदेड, नऱ्हेगाव येथील काही नागरिकांचा कोरोनाने मृत्यूही झालेला आहे, तरीही वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत शिर्के व तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन खरात हे दोन अधिकारी वगळता इतर वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम हवेलीत आले नाहीत किंवा क्वचित एखाद्या अधिकाऱ्याने भेट दिलेली आहे. रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तपासणी वेळेवर होत नाही, रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीत, रुग्णवाहिका वेळेवर येत नाहीत अशा अनेक समस्या या भागातील नागरिकांना जाणवत आहेत. परंतु पश्चिम हवेलीतील नागरिकांना यातून मार्ग काढण्यासाठी ना अधिकारी धीर देत आहेत आणि ना पदाधिकारी पुढे येत आहेत. किमान आतातरी या भागातील रुग्णसंख्या वाढ रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर भगवान पवार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक संदीप पाटील या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांनीही तातडीने लक्ष घालने आवश्यक आहे. अन्यथा या गावांमधील पुढील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असेल.

Web Title: West Haveli is neglected by Government officers as well as political leaders