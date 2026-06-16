पुणे

Pune Ring Road : पश्चिम रिंगरोडचे काम वेगात! केमसेवाडी ते मोरेवाडीपर्यंत ४२ टक्के काम पूर्ण; बोगद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पश्‍चिम भागातील रिंगरोडचे काम गतीने सुरू झाले आहे.
urawade ambegaon ring road work

urawade ambegaon ring road work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पश्‍चिम भागातील रिंगरोडचे काम गतीने सुरू झाले आहे. पाच टप्प्यांत हे काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर पश्‍चिम महाराष्ट्रातून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पुणे शहरात न येता थेट या मार्गाने मुंबईकडे जाणार आहे.

kasar amboli ring road tunnel

kasar amboli ring road tunnel

sakal

Loading content, please wait...
pune
Tunnel
Pune ring road development