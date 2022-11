पुणे : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्यापेक्षा जास्त भाव असलेल्या व्हेल माशाच्या उलटीची पुण्यात तस्करी होत असल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणी एका टोळीतील चार जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याजवळ असलेल्या या उलटीची किंमत सुमारे ५ कोटी रुपये इतकी आहे. (Whale vomit more expensive than gold is smuggled in Pune four pepole arrested)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, याप्रकरणी अक्षय ठाणगे, विजय ठाणगे, अजीम काजी, नवाज कुडपकर, राकेश कोरडे अशी अटक कलेल्या आरोपींची नावं आहेत. पुण्यातील या टोळीकडून पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बाजारभावाप्रमाणं सुमारे ५ कोटी रुपये किंमतीचं जवळजवळ ५ किलो वजनाची उलटी जप्त केली आहे.

आरोपी पुण्यात एका व्यक्तीला हा पदार्थ देण्यासाठी आले होते. डेक्कन पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून या चौघांना अटक केली आहे. आरोपी हे मूळचे कोकणातील दापोलीचे रहिवासी असून हा पदार्थ विकण्यासाठी ते पुण्यात आले होते. याचा वापर नेमका कशासाठी केला जाणार होता याचा तपास पोलीस करत आहेत.

व्हेल माशाची उलटी इतकी महाग का?

व्हेल माशाच्या शरीरातून अर्थात उलटीतून निघालेला अॅम्बरग्रीस या पदार्थाचा अत्तर किंवा सुगंधित उत्पादनं तयार करण्यासाठी वापर केला जातो. जगभरात उंची अत्तर लाखोंच्या किमतीनं विकलं जातं. त्यात अॅम्बरग्रीस (व्हेल माशाची उलटी) यापासून तयार केलेल्या अत्तराची तर कोट्यवधींना विक्री होते. एवढेच नाही तर अॅम्बरग्रीसपासून अगरबत्ती आणि धूपही तयार केलं जातं.