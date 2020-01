बिबट्याच्या हल्ल्यात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी काय काढला पर्याय

टाकळी हाजी - शिरूर तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात बिबट्याच्या दहशतीमुळे घराभोवती जाळीचे संरक्षण उभे केले जात आहे. वाढत चाललेला बिबट्याचा वावर शेतकऱ्यांना संकटात नेत असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप घोड व कुकडी नदीच्या किनारी सध्या पाणी व उसाचे प्रमाण चांगले असल्याने या परिसरात बिबट्या अधिक प्रमाणात दिसून येत आहेत. या परिसरात एक वर्षापेक्षा अधिक काळ उसाचे पीक शेतात असते. त्यामुळे बिबट्याला अधिक काळ येथे वास्तव्य करता येते. या वर्षी अधिक पावसामुळे उसाच्या पिकाचे नुकसान झाले. सध्या गाळप हंगाम सुरू असल्याने ऊसतोड सुरू आहे. त्यामुळे बिबट्याचा अडोसा संपुष्टात येत असल्याने वस्तीवर असणाऱ्या पाळीव प्राण्यांवरील हल्ला वाढला आहे. गाय, म्हैस, घोडा, शेळी, मेंढी, कोंबडी आदींवर तसेच दबा धरून गोठा व वाड्यावर हल्ला ते करत आहेत. जांबूत (ता. शिरूर) परिसरात दोन वर्षांच्या चिमुरडीवर हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. शेतात काम करणाऱ्यांना घर व गोठ्याचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकऱ्यांनी घराभोवती आठ ते दहा फूट संरक्षण जाळी लावली आहे.

Web Title: What the farmer option for leopard attack