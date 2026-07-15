पुणे

बावडा येथे रास्ता रोको, गाव बंद

बावडा येथे रास्ता रोको, गाव बंद
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बावडा, ता. १५ : सोशल मीडियावर व्हॉट्सॲप स्टेटसवरती महापुरुषांबाबत आक्षेपार्ह व्हिडिओची पोस्ट टाकून बदनामी केल्याच्या निषेधार्थ बावडा गावामध्ये इंदापूर ते अकलूज मार्गावरती रास्ता रोको आंदोलन व गावची बाजारपेठ मंगळवारी (ता. १४) बंद ठेवण्यात आली. रास्ता रोको आंदोलनामुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. इंदापूरचे पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांनी सांगितले की, आक्षेपार्ह स्टेटस पोस्ट टाकणाऱ्या गावातील श्रीकृष्ण ऊर्फ किसन गणपत काटे याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून अटक करण्यात आली आहे. तसेच कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन नाळे यांनी दिल्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर गावातून पदयात्रा काढून पोलिसांना निवेदन देण्यात आले.

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बावडा गावातील आंदोलनाची माहिती
इंदापूर ते अकलूज रस्त्यावरील रास्ता रोको
गाव पातळीवरील कायदेशीर कारवाई
महापुरुषांविषयी आक्षेपार्ह बातम्या
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह सामग्री
गावात पोलिसांची कार्यवाही
रस्त्यावर गाड्यांची लांब रांगा
गांवात वारंवार समस्या कशामुळे
साक्षात्कार अन कानसुनवा स्थानिक घटनांची
दुर्दशा आक्षेपार्ह व्हिडिओची बातमी
गावातील तरुणांची हळहळ
स्थानिक बाजारपेठ बंद करण्याची ठराविक प्रक्रिया

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