Pune News : ‘बार्टी’, ‘सारथी’ला पूर्णवेळ प्रमुख कधी मिळणार? ‘बार्टी’चा सात तर ‘सारथी’चा तीन महिन्यांपासून प्रभारींच्या हाती कारभार

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - अनुसूचित जाती आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी कार्यरत असलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी) आणि ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) या संस्थांना पूर्णवेळ प्रमुख मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे..‘बार्टी’च्या महासंचालक पदाचा कारभार गेल्या सात महिन्यांपासून तर ‘सारथी’च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कारभार गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रभारी प्रमुखांच्या हाती आहे. पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने या संस्थांमधील धोरणात्मक निर्णय, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजना आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर परिणाम होत असल्याचा आरोप विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे..‘बार्टी’चे तत्कालीन महासंचालक सुनील वारे यांचा कार्यकाळ ८ मार्च रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्याकडे महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. मात्र, सात महिने उलटूनही पूर्णवेळ महासंचालकांची नियुक्ती झालेली नाही. मुंडे यांच्याकडे समाजकल्याण विभाग आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचीही जबाबदारी आहे..त्यामुळे ‘बार्टी’च्या कामकाजासाठी त्यांना पुरेसा वेळ देता येत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. परिणामी, विद्यार्थ्यांना भेटणे, त्यांचे प्रश्न समजून घेणे आणि त्यावर निर्णय घेणे यासाठी मर्यादा येत आहेत. विद्यावेतन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम आणि पीएच.डी. फेलोशिपसारखे प्रश्नही प्रलंबित असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘बार्टी’ला पूर्णवेळ महासंचालक उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी मंत्री संजय शिरसाट यांना पत्र लिहून ‘बार्टी’ला पूर्णवेळ महासंचालक देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, ‘सारथी’ संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची स्थितीही अशीच आहे. या पदाचा कार्यभार ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’चे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.मराठा आणि इतर पात्र समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविणाऱ्या या संस्थेलाही पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांमधील नेतृत्वाची रिक्तता दूर करून विद्यार्थ्यांच्या योजनांना गती देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..‘कोणत्याही शासकीय संस्थेत प्रभारी व्यवस्था ही अपवादात्मक परिस्थितीत असते; मात्र ‘बार्टी’मध्ये गेल्या सात महिन्यांपासून हीच व्यवस्था सुरू आहे. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. कौशल्य विकास विभागाचे कामकाज जवळपास बंद पडले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा कमी करणे आणि पीएच.डी. फेलोशिपच्या जागा घटविणे यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पूर्णवेळ महासंचालक असणे गरजेचे आहे.’- राहुल कांबळे, बार्टी विद्यार्थी.‘सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संशोधन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक असणे आवश्यक आहे. प्रभारी व्यवस्थेमुळे निर्णयप्रक्रिया आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने नियुक्ती करावी. तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आणि योजनांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांना वेळेत लाभ मिळेल, याची खात्री करावी.’- रोहन पाटील, सारथी विद्यार्थी.‘बार्टीचा मूळ उद्देश विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास करणे हा आहे. मात्र, प्रभारी महासंचालकांकडे अन्य विभागांचाही कार्यभार असल्याने बार्टीच्या कामकाजाला पुरेसा वेळ मिळतो का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पूर्णवेळ महासंचालकांची नियुक्ती करून विद्यार्थ्यांच्या योजनांचा आढावा घ्यावा. निधीच्या वापरात पारदर्शकता राखून प्रलंबित शैक्षणिक प्रश्न सोडविण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी.’- स्नेहा गायकवाड, बार्टी विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.