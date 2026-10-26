पुणे

Pune News : ‘बार्टी’, ‘सारथी’ला पूर्णवेळ प्रमुख कधी मिळणार? ‘बार्टी’चा सात तर ‘सारथी’चा तीन महिन्यांपासून प्रभारींच्या हाती कारभार

‘बार्टी’च्या महासंचालक पदाचा कारभार गेल्या सात महिन्यांपासून तर ‘सारथी’च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कारभार गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रभारी प्रमुखांच्या हाती.
Barti

Barti

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - अनुसूचित जाती आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी कार्यरत असलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी) आणि ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) या संस्थांना पूर्णवेळ प्रमुख मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे.

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