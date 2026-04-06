Pune News : पुण्यात ५० लाख झाडे लावणार कुठे? पर्यावरण अभ्यासक रवींद्र सिन्हा यांचे मत

पुणे - 'पुण्याच्या महापौरांनी काही दिवसांपूर्वी शहरात ५० लाख वृक्षारोपणाची घोषणा केली. मात्र, एवढी झाडे लावण्यासाठी तब्बल पाच हजार हेक्टर जागेची आवश्यकता लागेल. तेवढी जागाच पुण्यात उपलब्ध नाही. मग ही झाडे लावणार कुठे? याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे,' असे परखड मत पर्यावरण अभ्यासक रवींद्र सिन्हा यांनी रविवारी व्यक्त केले..'सजग नागरिक मंचा'तर्फे आयएमडीआर महाविद्यालयात 'महाराष्ट्र (शहरी भाग) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम १९७५' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. पुण्यातील वृक्षतोड, प्रशासनाचे नियोजन आणि कायद्याची अंमलबजावणी यावर सिन्हा यांनी प्रश्न उपस्थित केले.सिन्हा म्हणाले, 'नद्यांच्या पात्रातील झाडे तोडताना राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाची परवानगी अनिवार्य असते..मात्र, नदीसुधार प्रकल्पात झाडे तोडताना या विभागाची परवानगी घेतली नाही. झाड तोडताना वन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. जैवविविधता समिती, पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी असलेल्या वेटलँड समितीनेही या प्रकल्पात झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली नाही.' तसेच, पुणे महापालिकेत स्थायी समितीची पहिली बैठक होऊन महिना झाला असूनही वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना केली नसल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले..झाड, झाडाची फांदी तोडण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची लेखी परवानगी आवश्यक असते. अन्यथा, वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे झाड तोडताना दिसल्यास लेखी परवानगीची विचारणा करावी, परवानगी नसल्यास ११२ क्रमांकावर पोलिसांशी संपर्क साधावा.- रवींद्र सिन्हा, पर्यावरण अभ्यासक.