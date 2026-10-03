Otur News : खासगी क्लासेसवर अंकुश कोणाचा? कठोर पावले उचलण्याची गरज

ओतूर - ग्रामीण भागासह शहरी भागातही खाजगी क्लासचा अनियंत्रित भस्मासुर फोफावत असून कोवळ्या बाल मनावर या खासगी क्लासच्या दडपणाचा विपरीत परीणाम होत आहे. तरी ग्रामीण भागासह शहरी भागातही या खासगी क्लासेसवर अंकुश कोणाचाच नाही. त्यामुळे पाचवीपासून ते स्पर्धा परीक्षेपर्यंत घेतले जाणाऱ्या या खासगी क्लासचे नियम फक्त कागदावरच राहणार? की त्यासाठी सरकार स्वतंत्र यंत्रणा उभारुन त्यावर सरकारचा अंकुश ठेवणार का? हा प्रश्न उभा राहत आहे..आळंदीतील विनर्स अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांच्या दिवेआगर सहलीत आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. आठ कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. या घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे चौकशी, जबाबदारी निश्चित करण्याची भाषा आणि आश्वासनांचा पाऊस सुरू होईल. पण मूळ प्रश्न तसाच राहतो, खासगी क्लासेसच्या कारभारावर प्रत्यक्ष अंकुश आहे तरी कोणाचा?ग्रामीण भागा दिसून ते शहरीभागा पर्यंत राज्यात खासगी क्लासेसचे जाळे विस्तारले. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची संख्या वाढली. तसेच फीचे आकडेही वाढले. मात्र या वाढीच्या वेगाने नियमनाची यंत्रणा उभी राहिली का? क्लासची नोंदणी, सुरक्षा मानके, विद्यार्थ्यांची क्षमता, शिक्षकांची पात्रता आणि विविध उपक्रमांची जबाबदारी यांची नियमित तपासणी होते का? की प्रशासनाची भूमिका केवळ दुर्घटनेनंतर जागे होण्यापुरतीच उरली आहे?.खाजगी क्लास मध्ये फक्त पालकांची संमती म्हणजे क्लासची जबाबदारी संपली, असा अर्थ काढता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना सहलीला नेणे म्हणजे शाळेच्या सहलीसारखीच क्लासने जबाबदारी स्वीकारणे. समुद्रकिनारा किंवा अन्य जोखमीच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नेताना सुरक्षा नियोजनात जर त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे आणि जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.याचबरोबर खाजगी क्लासच्या मुलभुत सूविधा आणि फीचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून मोठ्या रकमा घेतल्या जात असतील, तर त्याबदल्यात मिळणाऱ्या सुविधा आणि सुरक्षेचे निकषही स्पष्ट असले पाहिजेत. फी घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीपासून पळण्याचे स्वातंत्र्य एकाच वेळी देता येणार नाही..स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटीच्या प्रकरणांनी कोचिंग क्षेत्रातील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही प्रकरणांत खासगी कोचिंगशी संबंधित व्यक्तींची नावे तपासात समोर आली आहेत. प्रत्येक प्रकरणात दोष सिद्ध होणे आवश्यक आहे; परंतु परीक्षा व्यवस्थेशी संबंधित संस्थांवर देखरेख आणि गोपनीयतेचे कठोर निकष असणे यात दुमत नसावे.ग्रामीण भागासह शहरी भागात ही खासगी क्लासेस असावेत की नसावेत हा प्रश्न आहे.राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी खाजगी क्लासचे नियम व आवश्यक सुविधा बाबांचं मार्गदर्शन तत्वे जाहिर केली त्यात १३ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खाजगी क्लास नको अशी भूमिका जाहिर झाली. म्हणजेच इयत्ता सातवी पर्यंत खाजगी क्लास घेता येणार नाही असा नियम शासनाने जाहीर केला. तरी ही या निर्णयाला सर्वत्र ग्रामिण भागासह शहरी भागातही हरताळ फासलेला दिसून येत आहे..प्रशासनाने या निर्णयावर संशोधन करून योग्य ती उपाययोजना करून इयत्ता चौथी ते पाचवी पासून पुढील विद्यार्थ्यांना खाजगी क्लास सुरु करता यावा यासाठी खाजगी क्लासच्या लॉबीचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी पालकांची मदत ही घेतली जात असून शासनाच्या या निर्णयाला हरकत घेण्यासाठी खाजगी क्लास कडुन जनजागृती केली जात आहे.खाजगी क्लासला भौतिक सूविधा त्यात सुटसुटीत आसन व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्यासह टॉयलेट बाथरूम या सुविधा सक्तीच्या करुन, खाजगी क्लासला नोंदणी सक्तीची करावी, सुरक्षा तपासणी नियमित करावी, शुल्कात पारदर्शकता आणावी आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी. त्यासाठी स्वतंत्र आणि पाहाणी करणारी यंत्रणा हवी कारण नियम पुस्तिकेत राहतील आणि दुर्घटना मात्र प्रत्यक्षात घडत राहतील..दिवेआगरमध्ये गेलेले आठ जीव परत येणार नाहीत. त्यामुळे या घटनेचा शेवट केवळ शोकसभा, चौकशी आणि मदतीच्या घोषणांमध्ये होता कामा नये. विद्यार्थी हे खासगी क्लासचे ‘ग्राहक’ नाहीत; ते पालकांनी विश्वासाने सोपवलेले जीव आहेत. त्या विश्वासाला कायद्याचे आणि प्रशासनाचे संरक्षण मिळणार नसेल, तर खासगी शिक्षणाच्या या वाढत्या बाजारपेठेला लगाम घालणार कोण?तरी शासनाने ग्रामीण भागासह शहरी भागातील खाजगी क्लासवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.जेणे करून खासगी क्लासेसवर प्रशासनाचा अंकुश राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.