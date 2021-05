पुणे: दुसऱ्या डोससाठी पात्र नागरिक उपलब्ध नसल्यास कोणाला मिळणार लस?

पुणे- कोव्हिशील्डचा दुसरा डोस १२ ते १६ आठवड्याच्या दरम्यान देण्याचा नवीन नियम आला आहे. पण या कालावधीतील दुसऱ्या डोससाठी पात्र नागरिक उपलब्ध नसतील व केंद्रावर लस साठा शिल्लक असेल तर ही लस आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर यांना प्राधान्याने दिली जाईल. त्यांतरही लस शिल्लक राहिली तर ४५ च्या पुढील नागरिकांच्या पहिल्या डोससाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Who will get the vaccine if no eligible citizen is available for the second dose)

कोव्हीशील्डचा दुसरा डोस सहा ते आठ आठवड्यानंतर घेण्याचे आदेश केंद्राने दिलेले होते. नवीन संशोधनाच्या आधारे नॅशनल टेक्निकल ॲडव्हायसरी ग्रुप आॅन इम्युनायझेशन तर्फे आता ही मर्यादा वाढवून १२ ते १६ आठवडे (७२ ते ११२ दिवस ) इतकी केली आहे. कोव्हिशील्डच्या पहिल्या डोसनंतर नागरिकांना जे मेसेज आले होते, त्याचे योग्य व्यवस्थापन करून दुसऱ्या डोसबाबत नागरिकांना अद्ययावत माहिती देण्यात यावी. हे नवे नियम फक्त कोव्हिशील्ड लसीसाठी असून, कोव्हॅक्सीनसाठी नाही असे आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुण्यामध्ये कोव्हीशील्ड लसीचा पहिला डोस ६ लाख ३३ हजार ४० जणांनी तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांचे १ लाख ७८ हजार ४६२ जणांनी घेतला आहे. सध्यस्थितीत ४ लाख ५४ हजार ५७८ जण दुसऱ्यासाठी पात्र आहेत. कोव्हीशील्डच्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी उद्या (शनिवार) पासून पुण्यात केली जाणार आहे. यामध्ये त्याच आधारे ५ मार्च पूर्वी ज्यांचे लसीकरण झाले आहे असेच नागरिक दुसऱ्या डोससाठी पात्र आहेत. ही संख्या पुण्यामध्ये सुमारे ६० हजार इतकी आहे. मात्र, आत्तापर्यंत यांच्यापैकी बहुतांश जणांनी कोव्हीशील्डचा दुसरा डोस देखील घेतला असल्याची शक्यता असल्याने १२ ते १६ गटासाठी पात्र नागरिकांची संख्या कमी आहे. अशीच स्थिती देशभरात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यामुळे केंद्र शासनाकडून आलेल्या नव्या सूचनांनुसार १२ ते १६ आठवडे या दरम्यान मधील पात्र नागरिक उपलब्ध नसतील तर उरलेल्या लस आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर यांच्या पहिल्या डोससाठी वापरावी, त्यानंतर उरलेली लस ४५ च्या पुढील नागरिकांच्या पहिल्या डोससाठी वापरण्यात येणार आहे.

‘‘केंद्र शासनाचे नवे आदेश आले असून त्यामध्ये कोव्हीशील्ड लसीचा दुसरा डोस १२ ते १६ आठवडे यादरम्यान घेणारे नागरिक उपलब्ध नसतील. तर आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन कर्मचारी यांचे प्राधान्याने लसीकरण केले जाईल. त्यानंतर लस उपलब्ध असेल ४५ च्या पुढील नागरिकांना पहिला डोस दिला जाईल.’’, असं पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाले.