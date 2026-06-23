पुणे

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. कोकरे यांचे बारामतीत पालकांना मार्गदर्शन

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. कोकरे यांचे बारामतीत पालकांना मार्गदर्शन
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बारामती, ता. २२ : ‘‘मुलांनी दररोज मैदानावर जाऊन किमान एक तास खेळासाठी व्यतीत करायला हवा,’’ असे आवाहन डॉ. अमित कोकरे यांनी केले. हरिभाऊ गजानन देशपांडे इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील पालकांसाठी आयोजित पालक शाळेत बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अमित कोकरे यांनी पालकांना मार्गदर्शन केले.
मुलांच्या विविध वयोगटांतील मानसिक व शारीरिक विकास, पालकांची भूमिका, किशोरावस्थेतील संवादाचे महत्त्व तसेच ‘मोबाईल ॲडिक्शन’च्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकला. मुख्याध्यापिका सोनाली क्षीरसागर यांनी आगामी शैक्षणिक वर्षातील विविध उपक्रमांची माहिती दिली. प्राची नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले.
शाळा समितीचे अध्यक्ष अजय पुरोहित, महामात्र डॉ. गोविंद कुलकर्णी, नियामक मंडळ सदस्य राजीव देशपांडे, स्थानिक सल्लागार समितीचे सदस्य पी. बी. कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले.

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