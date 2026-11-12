Pune News : ‘असलं थर्ड क्लास सुशासन आम्हाला नको, मुरलीधर मोहोळांना प्रवाशाने का सुनावलं; केंद्र सरकारच्या कारभारावरही व्यक्त केली नाराजी

पुणे : विमानसेवेच्या माध्यमातून छोट्या शहरांना हवाई मार्गाने जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उडाण योजनेच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पुणे–नांदेड आणि नांदेड–पुणे विमान प्रवासादरम्यान आलेल्या कथित त्रासदायक अनुभवामुळे नवनीत मानधना यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. विमानाच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल, ऐनवेळी विमान रद्द झाल्याची माहिती आणि तक्रारी करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सोशल मीडियावर संतप्त पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये त्यांनी केवळ विमान कंपनीच्या कारभारावरच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या सुशासनाच्या दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत..नवनीत मानधना यांनी पुणे–नांदेड विमानसेवेचा अनुभव मांडताना प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधले आहे. विमानाचे तिकीट महिनाभर आधी बुक करायचे, त्यानंतर विमानाच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल केले जातात आणि प्रवासाचा दिवस जवळ आल्यानंतर विमान रद्द झाल्याचे सांगितले जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे प्रवाशांचे संपूर्ण नियोजन कोलमडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..विशेष म्हणजे, विमान प्रवासासाठी लहान मुलांना आणि जड सामानासह प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अशा अनिश्चिततेचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेवटच्या क्षणी विमान रद्द झाल्याचे सांगितल्यानंतर प्रवाशांनी जायचे कुठे, पर्यायी व्यवस्था कशी करायची आणि वेळेचे नियोजन कसे करायचे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. विमान कंपन्यांच्या या कारभारामुळे प्रवाशांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..ईमेल करूनही प्रतिसाद नाही; मोहोळ यांना थेट सवालकेंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे आपल्या जिल्ह्याचे मंत्री असल्याने त्यांच्याकडून या प्रश्नात हस्तक्षेप होण्याची अपेक्षा असल्याचे मानधना यांनी म्हटले आहे. यापूर्वीही त्यांनी विमानसेवेतील समस्यांबाबत मोहोळ यांना ईमेलद्वारे तक्रार केली होती. मात्र, त्या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही किंवा साधा प्रतिसादही मिळाला नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीने नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेणे आणि त्यांना किमान प्रतिसाद देणे अपेक्षित असते. मात्र, साध्या ईमेलला उत्तर मिळत नसेल, तर नागरिकांनी आपली समस्या कोणाकडे मांडायची, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे..उडाण योजनेच्या जाहिराती मोठ्या; प्रत्यक्षात प्रवाशांच्या वाट्याला त्रास’केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेच्या जाहिराती आणि प्रत्यक्ष विमानसेवेचा अनुभव यामध्ये मोठी तफावत असल्याची टीका मानधना यांनी केली आहे. छोट्या विमान कंपन्यांकडून प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करत त्यांनी विमानसेवेचे नियोजन आणि तक्रार निवारण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..उडाण योजनेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात हवाई प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि छोट्या शहरांना विमानसेवेशी जोडणे हा आहे. मात्र, विमानसेवेचे वेळापत्रक वारंवार बदलणे, विमान रद्द होणे आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण न होणे अशा समस्या निर्माण होत असतील, तर या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.नवनीत मानधना यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडलेली नाराजी ही केवळ एका प्रवाशाच्या प्रवासातील गैरसोयीपुरती मर्यादित नसून, विमानसेवेच्या विश्वासार्हतेचा आणि प्रवाशांच्या तक्रारींना मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा मुद्दा पुढे आणणारी आहे..आता या आरोपांची केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, संबंधित विमान कंपनी आणि विमान वाहतूक प्रशासनाकडून काय दखल घेतली जाते, तसेच पुणे–नांदेड विमानसेवेतील अनिश्चिततेबाबत काही ठोस उपाययोजना केल्या जातात का, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत नवनीत मानधना यांच्याबरोबर बातचीत केले आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांनी- नवनीत मानधना, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.