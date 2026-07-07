पुणे

Pune News : निधी येऊनही शहरात पाणी का साठते? केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळांकडून प्रशासनाची झाडाझडती

पुणे शहरात पावसाचा बदललेला कल आणि त्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेत घेतली बैठक.
Murlidhar Mohol Meeting

Murlidhar Mohol Meeting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध असताना गेल्या तीन वर्षांत शहरातील पाणी साठणारी ठिकाणे किती कमी केली? ज्या ठिकाणी काम केले तेथे पाणी का साचते? असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज महापालिका प्रशासनाची कडक शब्दांत झाडाझडती घेतली. पुणेकरांना पावसाळ्यात समस्या निर्माण होईल, असे एकही ठिकाण शहरात नको, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.

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