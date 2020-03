...म्हणून नवऱ्याने केली बायकोला लाथाबुक्यांनी मारहाण

पिंपरी : हॉटेल व्यावसाय सुरू करण्यासाठी माहेराहून तीन लाख रुपये आणण्यासाठी विवाहितेचा छळ केला. याप्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल झाला.

दिनेश लक्ष्मण रोडे, गणेश लक्ष्मण रोडे व पार्वती लक्ष्मण रोडे (सर्व रा. साई कॉलनी दक्षिण, लक्ष्मीनगर, मोशी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. याबाबत 21 वर्षीय विवाहितेने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विवाहितेचा पती व दीर यांना येरवड्यात हॉटेल व्यावसाय सुरू करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी विवाहितेला आई-वडिलांकडून तीन लाख आणण्यास सांगितले. पैसे न आणल्याने त्यांचा छळ केला. तसेच, पतीने वेळोवेळी लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाणही केली. दरम्यान, हे प्रकरण भरोसा सेलकडे आल्यावर दोन्ही पक्षकारांमध्ये समझोता घडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समझोता न झाल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला.

