Rajgurunagar Crime : बहिणीशी न बोलल्याच्या रागातून पत्नीचा खून; मुलावरही चाकूने केला हल्ला, पती फरार

राजगुरुनगर - स्वतःच्या बहिणीशी बोलत नसल्याच्या रागातून पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केला. ही धक्कादायक घटना वाडा रस्त्यावरील एका गृहप्रकल्पात रविवारी रात्री घडली. आईचा मृतदेह पाहून आरडाओरडा करणाऱ्या मुलावरही आरोपीने चाकूने वार करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला..दीपा महेंद्र दौंडकर (वय-४०) असे खून झालेल्या पत्नीचे, तर महेंद्र शिवाजी दौंडकर (वय-४५, रा. संगम गार्डन, राजगुरुनगर; मूळ रा. कनेरसर, ता. खेड) असे आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याचा मुलगा अथर्व (वय-१७) याने खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री साडेनऊ ते साडेअकराच्या सुमारास महेंद्रने पत्नी दीपा यांचा गळा आवळून खून केला..त्यानंतर मुलगा अथर्व आईला उठवण्यासाठी बेडरूममध्ये गेला असता, महेंद्र यांनी ओढणीने त्याचाही गळा आवळण्याचा प्रयत्न केला. अथर्वने प्रतिकार केला असता ‘तुला चाकूने खुपसेन’ अशी धमकी देत आरोपीने त्याच्या हाताच्या अंगठ्यावर वार केले. खेड पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.