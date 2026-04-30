Human-Leopard Conflict: कोटमदरा येथे मानवी-बिबट व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती कार्यशाळा

घोडेगाव : घोडेगाव ता आंबेगाव येथील वनपरीक्षेत्रात बिबट तसेच अन्य वन्यप्राणी व मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी वनसंरक्षक पुणे आशिष ठाकरे व उपवनसंरक्षक जुन्नर प्रशांत खाडे यांच्या संकल्पनेतून व सहाय्यक वनसंरक्षक जुन्नर अमृत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनात आयोजित कार्यशाळा यशस्वीरित्या पार पडली..सदर कार्यशाळेत वन्यजीव अभ्यासक नवनाथ फलके, वन्यजीव तज्ज्ञ सुशील सहारे, सौमित्र तिजारे यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन दिले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुरलीधर असवले यांनी मार्गदर्शनपर जनजागृती कार्यशाळा वारंवार गावा गावांमध्ये घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. उपसरपंच श्रीमती शुभांगी काळे यांनी त्यांचे जंगल व मानव यांचे असणारे घनिष्ठ नाते व ते सुदृढ ठेवणेची गरज याबाबत स्वानुभव सांगितले..बिबट अथवा अन्य वन्य प्राणी समोर आल्यावर काय काळजी घ्यावी, कोणती उपाययोजना अवलंबवावी याबाबत वनपरीक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी मार्गदर्शन दिले. व्यासपिठावरील पोलीस पाटील सुनील डामसे, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा भगत, वनपाल तिरपाड गुलाब इथापे, वनपाल शिनोली प्रवीणकुमार लांघी यांनी वन्यप्राणी व मानव सहजीवनाचे महत्व चर्चेतून पटवून दिले. वनपाल घोडेगाव भाऊसाहेब झंझरे व वनरक्षक घोडेगाव संजय गायकवाड यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन करून तो यशस्वीरित्या पार पाडला.