पुणे

Velhe Crime : भेकर शिकार प्रकरणी वनविभागाकडून तीन जणांना अटक; आरोपींकडून हत्यारे व मांस जप्त

राजगड तालुक्यातील रांजणे फाटा येथे भेकर (पिसोरी) शिकार प्रकरणी वन विभागाकडून रविवार (ता. 29) रोजी मोठी कारवाई करण्यात आली.
Crime

sakal 

मनोज कुंभार
वेल्हे, (पुणे) - आंबेगाव वनपरिमंडळातील वेल्हा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या राजगड तालुक्यातील रांजणे फाटा येथे भेकर (पिसोरी) शिकार प्रकरणी वन विभागाकडून रविवार (ता. 29) रोजी मोठी कारवाई करण्यात आली असून, याप्रकरणी तीन जणांना ताब्यात घेतले असून, सोमवार (ता. 30) रोजी न्यायालयात हजर केले असता आरोपींना 2 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली असल्याची माहिती राजगड तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिली.

