रेल्वेची वन दर्शन सहल

जंगल सफारीसाठी ‘वनदर्शन’ची विशेष पर्यटन मालिका
आयआरसीटीसीकडून पाच सहलींचे आयोजन; पहिली फेरी १९ नोव्हेंबरपासून
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : महाराष्ट्रातील वन्यजीव आणि जैवविविधतेचा अनुभव घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळ (आयआरसीटीसी) आणि महाराष्ट्र वन विभागाच्या सहकार्याने ‘वनदर्शन – निसर्गाचा अनुभव घ्या, वन्यजीवांचा शोध घ्या!’ ही विशेष पर्यटन मालिका सुरू करण्यात आली आहे. पहिली सहल १९ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत चार रात्री आणि पाच दिवसांच्या पाच सहली आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुंबईहून विदर्भ एक्स्प्रेसने (१२१०५) गुरुवारी प्रस्थान, तर गोंदिया येथून १२१०६ विदर्भ एक्स्प्रेसने रविवारी परतीचा प्रवास असे नियोजन आहे. पॅकेजनुसार प्रवासाचे प्रारंभिक आणि परतीचे स्थानक निश्चित केले जाणार आहे.
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पॅकेजमध्ये संबंधित अटींनुसार पुष्टी झालेली रेल्वे तिकिटे आणि वन्यजीव सफारीचे परमीट उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रत्येक फेरीसाठी थ्री एसी आणि टू एसीचे प्रत्येकी सहा बर्थ उपलब्ध असतील. मर्यादित जागांमुळे वन्यजीवप्रेमी, छायाचित्रकार आणि कुटुंबांना या सहलीत सहभागी होता येणार आहे.
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बुकिंग आणि चौकशी : आयआरसीटीसीच्या www.irctctourism.com या संकेतस्थळावर बुकिंग उपलब्ध आहे. काउंटर बुकिंग आणि अधिक माहितीसाठी ८२८७९३१८८६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
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