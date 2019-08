पोलिसांच्या मुलांसाठी वसतिगृह बांधणार : चंद्रकांत पाटील

पुणे : इंदापूर तालुक्‍याचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासोबतच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीतून पालखीतळांच्या ठिकाणी हर्बल औषध फवारणी आणि निर्जंतुकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रुग्णांचे कपडे, बेडशीट धुण्यासाठी ससून रुग्णालयाला धुलाई यंत्रासाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये देण्यात येतील. तसेच, राज्यभरातून पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या पोलिसांच्या मुलांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करून वसतिगृह बांधण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेत 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 521 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी 316 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, 172 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत 102 कोटी 80 लाखांचा निधी प्राप्त असून, 79 कोटी 34 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. तसेच, आदिवासी योजनेंतर्गत 31 कोटी 79 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 10 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 60 कोटींचा जास्त निधी मिळाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी खर्चाचे योग्य नियोजन करून मुदतीत खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामगार राज्यमंत्री संजय भेगडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, महापौर मुक्ता टिळक, खासदार गिरीश बापट, खासदार अमर साबळे, माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शांतनू गोयल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. इंदापूरसाठी उपसा सिंचन योजना इंदापूर तालुक्‍यातील पाणीप्रश्‍नाबाबत आमदार दत्तात्रेय भरणे यांच्यासह ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ पालकमंत्री पाटील यांना भेटले. इंदापूर, दौंड आणि बारामती तालुक्‍यातील तलाव किमान 50 टक्‍के भरून द्यावेत. इंदापूरला मीटरनुसार आणि मंजूर कोट्यानुसार पाणी मिळाल्यास प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. तसेच, उपसा सिंचन योजना मार्गी लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी उजनी धरणातून कर्नाटकात वाहून जाणारे पावसाचे पाणी इंदापूर तालुक्‍याला देण्यासाठी उपसा सिंचन योजना सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. त्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल. खडकवासला धरणातून तलाव भरण्यासाठी व्यवहार्यता तपासण्यात येईल. तसेच, पाण्याचे टॅंकर आणि चारा छावण्या सुरूच राहतील, असे स्पष्ट केले.

