पुणे

Mayor Manjusha Nagpure : टँकरचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार

गेल्या वर्षी याच कालावधीत खडकवासला धरण प्रकल्पात आजच्या तारखेला ७ टीएमसी पाणीसाठा होता, पण यंदा तो केवळ ४ टीएमसी आहे.
Mayor manjusha nagpure

Mayor manjusha nagpure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गेल्या वर्षी याच कालावधीत खडकवासला धरण प्रकल्पात आजच्या तारखेला ७ टीएमसी पाणीसाठा होता, पण यंदा तो केवळ ४ टीएमसी आहे. टंचाईच्या काळात टँकरचालकांनी टँकरचे दर वाढवले असून, नागरिकांची लूट होत आहे. त्यामुळे यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून पाणीसाठ्यांवर नियंत्रण आणावे, टँकरचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाऊल उचलावे यासाठी त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सांगितले.

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