पुणे

DCM Sunetra Pawar : ‘बारामतीच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही’; सुनेत्रा पवारांची ग्वाही

एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थिती, दुसरीकडे पाण्याअभावी कोमेजणारी उभी पिके आणि हाताशी आलेला ऊस वाळण्याची भीती...
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

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कल्याण पाचंगणे
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माळेगाव - एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थिती, दुसरीकडे पाण्याअभावी कोमेजणारी उभी पिके आणि हाताशी आलेला ऊस वाळण्याची भीती... अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नीरा डाव्या कालव्याच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न आज माळेगावात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमोर मांडला.

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