DCM Sunetra Pawar : ‘बारामतीच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही’; सुनेत्रा पवारांची ग्वाही

माळेगाव - एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थिती, दुसरीकडे पाण्याअभावी कोमेजणारी उभी पिके आणि हाताशी आलेला ऊस वाळण्याची भीती... अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नीरा डाव्या कालव्याच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न आज माळेगावात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमोर मांडला..इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ तलाव नीरा डावा कालव्याच्या माध्यमातून भरण्यासाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठ्यामुळे बारामतीच्या वाट्याच्या पाण्यावर परिणाम होत असल्याची चिंता बारामतीच्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यावर, ‘पाणीवाटपात बारामतीवर अन्याय होऊ देणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या आवर्तनाची सखोल माहिती घेऊन मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेणार आहे,’ अशी ग्वाही सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिली..दरम्यान, बारामती तालुक्यातील शेती सिंचनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी रणजित धुमाळ, रमेश देवकाते, बाबूराव चव्हाण, नितीन आटोळे, इंद्रसेन सोरटे आदींनी माळेगाव येथे सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन व्यथा मांडल्या. नीरा डाव्या कालव्याचे आवर्तन समन्यायी पद्धतीने व्हावे, नीरा नदीवरील बंधारे भरून घ्यावेत आणि उभ्या पिकांना तातडीने पाणी मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली..पिके जगवायची कशी, शेतकऱ्यांचा सवाल!पाण्याअभावी उसासह अन्य उभ्या पिकांचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. नीरा नदीवरील बंधारे कोरडे पडल्याने जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेटफळ तलाव भरण्यासाठी पाणी सोडले जात असल्याने बारामतीच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याचे नियोजन बिघडत असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पिके जगविण्यासाठी पाणी मिळाले नाही, तर वर्षभर केलेल्या कष्टांवर पाणी फिरण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..‘माळेगावचे गाळप उद्दिष्टही धोक्यात’बाबूराव चव्हाण म्हणाले, ‘‘माळेगाव साखर कारखान्याला गाळपासाठी येणाऱ्या उसाचे क्षेत्र कमी आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याचे योग्य नियोजन झाले नाही आणि उसाला पाणी मिळाले नाही, तर उभा ऊस गाळपासाठी कारखान्याकडे आणण्याची मागणी सभासदांकडून होऊ शकते. कारखान्याचे १३ लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तसेच गेटकेन ऊस उपलब्ध होण्यासाठी नीरा डाव्या कालव्याचे पाणीवाटप व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नदीवरील बंधारेही भरून घ्यावेत.’’रमेश देवकाते यांनीही शेटफळ तलाव भरण्याच्या मुद्द्यावरून बारामतीच्या पाणीवाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केली. धरणांमध्ये अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यानंतरच तलाव भरण्याची प्रक्रिया व्हावी; दुष्काळसदृश परिस्थितीत त्याचा फटका बारामतीच्या शेतकऱ्यांना बसू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..आता मुंबईतील बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्षपाणीवाटपाचा प्रश्न केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित, उसाचे उत्पादन आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळपावरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सध्याच्या आवर्तनाचे नियोजन तपासून बारामतीच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे. सुनेत्रा पवार यांनी जाहीर केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीतून पाणीवाटपाबाबत काय निर्णय होतो आणि शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी कधी पोहोचते, याकडे आता तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.