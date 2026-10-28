Pune News : शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी प्राधान्याने काम करणार, टीकेला कामातून उत्तर देणार; कौस्तुभ गावडे यांची ग्वाही

पुणे - 'शिक्षकांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने काम करणार आहे. टप्पा अनुदान, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे प्रश्न आणि जुनी पेन्शन यांसारख्या विषयांवर शिक्षकांना पुन्हा आंदोलनाची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणार आहे,"अशी ग्वाही भाजपचे पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांनी बुधवारी दिली. मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यात विजयाचा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी शिक्षकांचे आभार मानले. तसेच, आपल्या वयावरून झालेल्या टीकेला कामातून उत्तर देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचा कल गावडे यांच्याबाजूने स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गावडे म्हणाले, "शिक्षकांनी दिलेला आशीर्वाद माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. माझ्या वयावरून अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि टीकाही केली. मात्र, मी आजपर्यंत कोणत्याही टीकेला उत्तर दिलेले नाही आणि यापुढेही देणार नाही. माझ्या कामातूनच या टीकेला उत्तर देईन. शिक्षकांनी दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी माझी आहे.'.महायुतीच्या उमेदवारांना अपेक्षित यश न मिळाल्याबाबत ते म्हणाले, 'पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात स्मिता जाधव आणि मी खांद्याला खांदा लावून प्रचार केला. महायुतीच्या या पारंपरिक जागांवर विजय मिळविण्याचा विश्वास होता. मात्र, काही प्रमाणात मतदारांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने कौल दिला आहे. हा कौल आम्ही मान्य करतो. पराभवाचे दुःख आहे; परंतु संघटना पुन्हा मजबूत करून पुढील निवडणुकीत पदवीधर मतदारसंघाची जागा परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू.'.शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत गावडे म्हणाले, '२००५ पूर्वीपासून विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षकांनी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून त्यांच्या अडचणी सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मतदान केले किंवा नाही, यापेक्षा प्रत्येक शिक्षकाचा प्रश्न माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांना त्यांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी काम करणार आहे.'.दोन माजी आमदारांचा पराभव केल्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, 'हा पराभव मी घडवून आणला, असे म्हणणार नाही. पुणे शिक्षक मतदारसंघातील शिक्षक सुज्ञ आणि विचारवंत आहेत. या मतदारसंघाला समृद्ध शैक्षणिक वारसा लाभला आहे. त्यामुळे काम केले नाही, तर शिक्षक मला देखील माझी जागा दाखवून देतील, याची जाणीव आहे. यापूर्वीच्या आमदारांकडून झालेल्या चुका समजून घेऊन त्यांची पुनरावृत्ती टाळण्याचा प्रयत्न करीन.'.महायुतीतील शिवसेनेच्या उमेदवारासोबत झालेल्या मैत्रीपूर्ण लढतीबाबत गावडे म्हणाले, "शिवसेनेने मला पाठिंबा दिला होता. उमेदवारानेही शिक्षक आणि प्राध्यापकांसाठी चांगले काम केले आहे. या निवडणुकीत त्यांनी चांगली मते मिळविली. आता आम्ही दोघेही एकमेकांच्या साथीने शिक्षकांसाठी अधिक चांगले काम करू.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.