ओतूर - शिक्षकांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माझ्या आमदारकीचा प्रभावीपणे उपयोग करणार असून, शिक्षकांवर लादण्यात आलेल्या अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी दिली..ऑक्टोबर २०२६ मध्ये झालेल्या पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र टी.डी.एफ. व महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून कौस्तुभ गावडे यांनी सहा हजार सातशेहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळविला. विजयानंतर प्रथमच ते मतदारांचे आभार मानण्यासाठी जुन्नर तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी तालुक्यातील विविध शाळांना भेटी देऊन शिक्षक, शिक्षण संस्था चालक व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ओतूर ता.जुन्नर येथे आयोजित छोटेखानी सत्कार समारंभात ते बोलत होते..कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामविकास मंडळ ओतूरचे अध्यक्ष अनिल तांबे होते. यावेळी तालुक्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने आमदार कौस्तुभ गावडे यांचा सन्मान करण्यात आला. शिक्षकांचे प्रश्न, शैक्षणिक क्षेत्रातील अडचणी, अशैक्षणिक कामांचा वाढता व्याप आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा झाली..आमदार गावडे यांनी जुन्नर तालुक्यातील समर्थ ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट, बेल्हे, विद्या विकास मंदिर, राजुरी, ज्ञानमंदिर हायस्कूल, आळे, चैतन्य विद्यालय आणि गाडगे महाराज विद्यालय, ओतूर या शैक्षणिक संस्थांना भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान त्यांनी शिक्षक व संस्थाचालकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या..यावेळी महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीचे राज्य सचिव व अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाचे अध्यक्ष के. एस. ढोमसे, पुणे विभाग माध्यमिक शिक्षक संघाचे खजिनदार प्रदीप गाढवे, पुणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पंकज घोलप, जुन्नर तालुका माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संतोष सहाणे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष संतोष खैरे, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष गणेश कवडे, संदीप दातीर, प्रशांत घुले, संतोष कांबळे, ज्ञानेश्वर केंद्रे, सरपंच हिरामण शिंगोटे, शिक्षिका संघाच्या सचिव अर्चना भारती, भाऊसाहेब खाडे, प्रमोद जाधव, मंगेश डुंबरे, किरण औटी, सुनील पोकळे, आसावरी गायकर, सोनाली कांबळे आदी उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन भाऊसाहेब खाडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.