विंग तारांगण विद्यालयात विज्ञान प्रदर्शनाला प्रतिसाद
विंगमध्ये भरला बालवैज्ञानिकांचा मेळा
विंग, ता. ५ ः राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त येथील तारांगण इंग्लिश विद्यालयात विज्ञान प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानिमित्ताने विविध उपकरणांसह बालवैज्ञानिक अवतरले.
विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा, या हेतूने विद्यालयाने विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन केले. विद्यार्थ्यांसह पालक, ग्रामस्थांतून त्यास प्रतिसाद मिळाला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांवर उपयुक्त प्रयोग सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधले. नवोपक्रमाचा चमत्कार घडवला. प्रदर्शन पाहून सर्वजण भारावून गेले. केजी गट, प्राथमिक गट, माध्यमिक गटातील विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनात सहभाग नोंदवला. हेल्दी-अनहेल्दी फूड्स, वॉटर सायकल, रोड मॅाडेल, हाऊ आय लर्न इंग्लिश इन क्लासरूम, रेन हार्वेस्टिंग, बायोगॅस प्लांट, ग्रास कटिंग मशिन, सोशल मीडिया डिव्हाइस, अर्थक्वेक अलार्म मॅाडेल यासह सौरऊर्जा प्रकल्प, पूरसूचक यंत्र टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तूची निर्मिती करणारे विविध उपकरणे विद्यार्थ्यांनी साकारली.
दै. ‘सकाळ’चे विंग बातमीदार विलास खबाले यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. प्रा. अर्चना माने, प्रा. माया मदने, प्रा. जी. एस. पवार, आनंदराव शिंदे, निलांबरी शिंदे, मुख्याध्यापिका वर्षा साळुंखे, आर. एस. पाटील, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक व ग्रामस्थ उपस्थित होते. मनीषा भिंगारदेवे यांनी आभार मानले.
B02221
विंग ः विज्ञान प्रदर्शनात पाहणी करताना पालक, मान्यवर. (विलास खबाले ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
........................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.