विंग. खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमात रेखा पाटील विजेत्या
खेळ पैठणीत रेखा पाटील विजेत्या
विंगला आदर्शमध्ये कार्यक्रम; सुरेखा गिरीगोसावी उपविजेत्या
विंग, ता. १८ : येथील आदर्श विद्यालयात स्वामी विवेकानंद सप्ताहानिमित्त आयोजित खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. रेखा पाटील यांनी प्रथम क्रमांकाची पैठणी पटकावली. स्पर्धेत सुरेखा गिरीगोसावी उपविजेत्या ठरल्या. सर्वच विजेत्यांना भेटवस्तू देऊन गौरविले.
माता-पालक महिलांची लक्षणीय उपस्थिती हाेती. जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या विजया माने, सरपंच दीपाली पाटील यांच्या हस्ते स्वामी विवेकानंद प्रतिमेच्या पूजनाने स्पर्धेस प्रारंभ झाला. माजी सरपंच शुभांगी खबाले, येरवळेच्या सरपंच वर्षा पानस्कर, प्रियांका कणसे, मुख्याध्यापक टी. आर. फकीर, उपमुख्याध्यापक श्रीधरपंत सव्वाखंडे, पर्यवेक्षक श्रीकांत सावंत, क्रीडा शिक्षक एस. एन. जाधव, शाळा व्यवस्थापन उपाध्यक्षा रूपाली पवार, अनिता नलवडे, सविता घोडके, सिनेकलाकार रोशनी ईरावेना, स्वाती लाकुळे, यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मातापालक व स्पर्धक महिला उपस्थित होत्या.
अकरा गटात स्पर्धा झाली. किरपे जिल्हा परिषद शाळेच्या उपक्रमशील शिक्षिका अलका ढवळे यांनी निवेदिका म्हणून काम पाहिले. माधुरी पोळ, संगीता लोकरे, प्रिया नायकवडी, स्वाती लोकरे, रसिका डुबल, मनीषा चव्हाण, फर्जाना खातिब, पूजा नारायणकर, सुनीता यादव स्पर्धेत तीन ते अकरा क्रमांकाच्या विजेत्या ठरल्या. सर्वच विजेत्यांना भेटवस्तू देऊन गौरविले. दीपाली बामणे यांनी सूत्रसंचालन केले.
लकी ड्रॉ
लकी ड्रॉमध्ये पूनम माने भाग्यवान
उपस्थित महिलांसाठी लकी ड्रॉ काढण्यात आला. त्यात पूनम माने या भाग्यवान ठरल्या. त्यांना सिंगल गॅस शेगडी देऊन गौरविण्यात आले.
विंग ः खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमात रेखा पाटील व सुरेखा गिरीगोसावींसह अलका ढवळे व विजेत्या स्पर्धकांसमवेत शिक्षिका. (विलास खबाले ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
