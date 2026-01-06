पुणे

Pune Cold : पुणे शहरातील थंडी ओसरली

गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानात वाढ होत आहे. परिणामी शहरातील थंडी ओसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानात वाढ होत आहे. परिणामी शहरातील थंडी ओसरली आहे, तर पुढील दोन ते तीन दिवस किमान तापमान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

