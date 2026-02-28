पुणे

Pune Weather : पुण्यात थंडी परतली; किमान तापमानात घट

गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. शनिवारी (ता. २८) देखील किमान तापमानामध्ये घट झाली.
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. शनिवारी (ता. २८) देखील किमान तापमानामध्ये घट झाली. परिणामी शहरात थंडी परतली असून पुणेकरांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

