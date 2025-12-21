Winter Health: हिवाळ्यात मेंदू पक्षाघाताचे रुग्ण वाढले; तज्ज्ञांचा सतर्कतेचा इशारा

पुणे : हिवाळ्यात मेंदू पक्षाघाताच्या रुग्ण (पॅरालिसिस) संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मेंदू शल्यचिकित्सकांच्या निरीक्षणानुसार यात सुमारे २५ ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. यामागे पर्यावरणीय घटक, शारीरिक हालचालींमध्ये झालेली घट, शरीरातील पाण्याची कमतरता व त्याने रक्तातील वाढणारा घट्टपणा, हंगामी होणारा संसर्ग, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या दीर्घकालीन आजारांचे नियंत्रण बिघडणे ही यामागील कारणे सांगितली जात आहेत..थंडी, कमी पाणी आणि उच्च रक्तदाबामुळे स्ट्रोकची शक्यता मेंदू उपचारतज्ज्ञ डॉ. राकेश रंजन म्हणाले, ‘गेल्या एका आठवड्यात दररोज सुमारे एक ते दोन स्ट्रोकचे रुग्ण आढळून आले. तापमानात अचानक झालेल्या घटीमुळे शारीरिक प्रतिक्रिया निर्माण होतात..तापमान घटल्याने रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, त्याने मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी होऊन ‘इस्केमिक स्ट्रोक’ (मेंदूला होणारा रक्तप्रवाहात अडथळा आल्याने होणारा पक्षाघात) होतो. तसेच पाणी कमी पिल्याने रक्तामधील पातळपणा कमी होतो. दुसरा प्रकार म्हणजे हेमोरेजिक स्ट्रोक हा आहे. हा मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटल्यामुळे होतो आणि यामागे बहुतेकवेळा अनियंत्रित उच्च रक्तदाब कारणीभूत असतो. त्यासाठी नियमित औषधे घ्यायला हवीत.’.ही आहेत लक्षणे...अचानक चेहऱ्याचा एक भाग वाकडा होणेहात किंवा पायात ताकद कमी होणे, बधिरपणा येणेबोलण्यात अडचण येणे, अस्पष्ट किंवा दुहेरी दिसणे (दोन व्यक्ती/वस्तू दिसणे)चक्कर येणे, तीव्र डोकेदुखी किंवा तोल जाणे.दरवर्षी १५ लाख जणांना पक्षाघातइंडियन स्ट्रोक असोसिएशननुसार भारतात दरवर्षी सुमारे १५ लाख नवीन पक्षाघाताच्या रुग्णांची नोंद होत आहे. त्यामुळे ‘पक्षाघात’ हे मृत्यू आणि दीर्घकालीन अपंगत्वाचे प्रमुख कारण ठरत आहे..Winter Health Care:हिवाळा आला की जुन्या जखमांचा त्रास पून्हा सुरु होतो? तज्ज्ञांनी सांगितली 5 मोठी कारणे.दिवाळीपासून फेब्रुवारीपर्यंत पक्षाघाताचे रुग्ण ३० टक्यांनी वाढतात. त्याला हिवाळ्यात रक्तवाहिन्या आकुंचन पावणे हे सांगितले जाते परंतु त्याला काही शास्त्रीय आधार नाही. याला प्रामुख्याने कारणीभूत बैठी जीवनशैली व धूम्रपान हे ठरत आहे. पक्षाघाताचे लक्षणे सुरू झाल्यानंतर पहिल्या चार ते साडेचार तासांचा ‘गोल्डन अवर’ (सुवर्ण तास) अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात योग्यवेळी उपचार मिळाल्यास मेंदूच्या रक्तवाहिनीतील अडकलेली रक्ताची गाठ औषधे देऊन विरघळवता येते. अन्यथा ती शस्त्रक्रियेने काढावी लागू शकते. त्यासाठी रुग्ण वेळेत रुग्णालयात आल्यास रुग्ण बरा होण्याची शक्यता वाढते आणि दीर्घकालीन होऊ शकणारे नुकसान कमी करता येते.- डॉ. प्रवीण सुरवसे, मेंदू शल्यविशारद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.