Winter Health: हिवाळ्यात मेंदू पक्षाघाताचे रुग्ण वाढले; तज्ज्ञांचा सतर्कतेचा इशारा

Rise in Stroke and Paralysis Cases During Winter: हिवाळ्यात मेंदू पक्षाघाताच्या रुग्णसंख्येत २५ ते ३० टक्के वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण. थंडी, कमी पाणी, उच्च रक्तदाब व मधुमेह ही प्रमुख कारणे ठरत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : हिवाळ्यात मेंदू पक्षाघाताच्‍या रुग्ण (पॅरालिसिस) संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मेंदू शल्यचिकित्सकांच्या निरीक्षणानुसार यात सुमारे २५ ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. यामागे पर्यावरणीय घटक, शारीरिक हालचालींमध्ये झालेली घट, शरीरातील पाण्याची कमतरता व त्याने रक्तातील वाढणारा घट्टपणा, हंगामी होणारा संसर्ग, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या दीर्घकालीन आजारांचे नियंत्रण बिघडणे ही यामागील कारणे सांगितली जात आहेत.

