Sugar Production: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी भरण्यासाठी हवी मुदतवाढ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ‘विस्मा’ची मागणी

पुणे : राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम साखर उत्पादनावर झाला आहे. ऊस पिकामध्ये २१ टक्के; तर साखर उत्पादन २६ टक्क्यांनी घटले आहे. मात्र, खासगी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी भरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) केली आहे..पूरग्रस्त निधीसाठी पाच रुपये प्रतिटनाप्रमाणे तत्काळ भरण्याचे आश्वासनही 'विस्मा'ने दिले आहे. साखर, वीज व इथेनॉल निर्मितीमध्ये ऊस आणि साखर घटल्याचा मोठा परिणाम झाला. परिणामी, उत्पादन खर्च वाढला आहे..त्यातच उसाच्या वाढीव रास्त किफायतशीर दरामुळे (एफआरपी) आर्थिक ताळेबंद मोठ्या संकटात सापडल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन दहा रुपये ऊस गाळपावर द्यावा लागणार आहे..त्याचा गाळप हंगाम परवाना अर्जाबरोबर मागील हंगामानुसार पाच रुपयांप्रमाणे निधी भरला आहे. उर्वरित पाच रुपये भरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधीमधील तीन रुपये प्रतिटनाप्रमाणे तत्काळ भरणार आहोत..CM Relief Fund:'सोलापुरातील कारखान्यांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 15 कोटी मिळणार': मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद.उर्वरित सात रुपयांसाठी मुदतवाढ मिळावी. याशिवाय पूरग्रस्त निधीसाठी पाच रुपये प्रतिटनानुसार तातडीने निधी जमा केला जाईल, तर साखर संकुल देखभाल-दुरुस्तीचा निधी ५० पैशांप्रमाणे जमा केला आहे. राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणींमुळे, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 'एफआरपी' वेळेवर देण्यासाठी निधी जमा करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती 'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे..