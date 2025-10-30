पुणे

Sugar Production: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी भरण्यासाठी हवी मुदतवाढ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ‘विस्मा’ची मागणी

CM Devendra Fadnavis: राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊस व साखर उत्पादन घटले असून, ‘विस्मा’कडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी भरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे साखर कारखान्यांवर ताण वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम साखर उत्पादनावर झाला आहे. ऊस पिकामध्ये २१ टक्के; तर साखर उत्पादन २६ टक्क्यांनी घटले आहे. मात्र, खासगी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी भरण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) केली आहे.

