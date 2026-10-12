पैशांचे आमिष दाखवून शरीरसुखाची मागणी केल्याचा आरोप दोन महिला, एक पुरुष आणि चार अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध राजूर पोलिसांत फिर्याद

पैशांचे आमिष दाखवून महिलेचा विनयभंग
अकोले, ता. १२ : पैशांचा पाऊस पाडण्याचे आणि लाखो रुपयांचे दागिने देण्याचे आमिष दाखवून एका महिलेचा विनयभंग करण्यात आल्याचा प्रकार राजूर येथे उघडकीस आला. या महिलेने या प्रकरणी दोन महिला, एक पुरुष आणि चार अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध राजूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
पोलिसांकडे दाखल फिर्यादीनुसार, संबंधित महिलेकडे ७ ऑक्टोबर रोजी दोन महिला आल्या. नवरात्रासाठी साड्या पाहण्याच्या बहाण्याने त्यांनी महिलेला सोबत येण्यास सांगितले, तसेच त्यातील एका महिलेच्या घरी पीडितेस नेले. तेथे काही अनोळखी व्यक्ती उपस्थित होत्या. त्यांनी पीडितेला वैयक्तिक व कौटुंबिक स्वरूपाचे प्रश्न विचारले, तसेच व्हिडिओ चित्रीकरण केले.
त्यानंतर महिलेला पैशांचा पाऊस पाडण्यासाठी पूजा करावी लागेल, पाच लाख रुपयांचे दागिने आणि नवीन कपडे दिले जातील, असे सांगण्यात आले, तसेच तिचा विनयभंग करण्यात आला.
या प्रकारानंतर संबंधित महिला घरी परतली. तिने पती आणि आई-वडिलांना घडलेला प्रकार सांगितला. कुटुंबीयांशी चर्चा केल्यानंतर तिने राजूर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर पवार वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहेत.
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