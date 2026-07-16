Shirur Crime : पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी निघालेल्या महिलेला तीच्या पतीसह सासू-सासऱ्यांची बेदम मारहाण; विवाहित महिला जखमी

शिरूर - दाजीने अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्याने व चारित्र्यावर शिंतोडे उडविल्याने तक्रार देण्यासाठी पोलिसांकडे निघालेल्या महिलेला तीच्या पतीसह सासू - सासऱ्यांनी बेदम मारहाण केली. न्हावरे (ता. शिरूर) येथील शेंडगे वस्तीवर बुधवारी (ता. १५) झालेल्या या मारहाणीत २३ वर्षीय विवाहित महिला जखमी झाली असून, तीच्यावर न्हावरे येथील ग्रामीण रूग्णालयात उपचार करण्यात आले..विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी आत्माराम पंढरीनाथ बिडगर याच्यासह फिर्यादी महिलेचा पती सिधा संभाजी शेंडगे, सासरा संभाजी म्हस्कू शेंडगे व सासू शालन संभाजी शेंडगे (सर्व रा. न्हावरे, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, आत्माराम बिडगर हा फिर्यादी महिलेचा दाजी असून, त्याने मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी फिर्यादीच्या पतीच्या मोबाईलवर फोन केला व फिर्यादीशी बोलताना तु सासऱ्यांना शिवीगाळ का करते, मारहाण का करते असे म्हणत अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली. याबाबत फिर्यादी महिलेने सासरच्या मंडळींना सांगितले असता, त्यांनी गप्प बसण्यास सांगितले. बिडगर तुझी माफी मागेल, असे सांगत त्यांनी फिर्यादी महिलेला पोलिसांकडे जाऊ दिले नाही..मात्र, आत्माराम बिडगर याने केलेली अश्लील शिवीगाळ व चारित्र्यावरील शिंतोड्यांचे आरोप सहन न झाल्याने तसेच त्याने झाल्या प्रकाराची माफी देखील न मागितल्याने फिर्यादी दुसऱ्या दिवशी (ता. १६) सकाळी पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी निघाल्या असता, सासरच्या मंडळींनी बिडगर याच्याविरूद्ध तक्रार करण्यासाठी जाऊ नकोस म्हणत धमकावले. तरीही फिर्यादी तक्रार देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने सासरच्या मंडळींनी त्यांना बेदम मारहाण केली..सासू शालन यांनी केसाला धरून घराबाहेर ओढत आणून कपडे फाडले व थोबाडीत मारल्या. सासरा संभाजी याने काठीने पाठीवर मारहाण केली, तर नवरा सिधा याने पोटात लाथा मारल्या. काठीने व लाथाबुक्क्यांनी झालेल्या मारहाणीत फिर्यादी जखमी झाल्या. बिडगर याच्याविरूद्ध तक्रार दिली तर जीवे मारू, अशी धमकीही सासरच्या मंडळींनी दिली.वस्तीवरील शेजारच्या लोकांनी फिर्यादीला सासरच्या मंडळींच्या तावडीतून सोडविल्यानंतर त्यांनी आईच्या मदतीने पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. या मारहाण प्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आली नसून, सहायक फौजदार शिवाजी भोते पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.