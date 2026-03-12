पुणे

Pune Fraud News : बांधकाम व्यावसायिक महिलेची पावणेसहा कोटींची फसवणूक; पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

बांधकाम व्यावसायिक महिलेची व्याजासह पाच कोटी ८० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.
पुणे - बांधकाम प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार निश्चित केलेला खर्च न देता एका बांधकाम व्यावसायिक महिलेची व्याजासह पाच कोटी ८० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

