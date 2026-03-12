Pune Fraud News : बांधकाम व्यावसायिक महिलेची पावणेसहा कोटींची फसवणूक; पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पुणे - बांधकाम प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार निश्चित केलेला खर्च न देता एका बांधकाम व्यावसायिक महिलेची व्याजासह पाच कोटी ८० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत गोल्डन इरेक्टर्सच्या पद्मा गादिया (वय ७४, रा. एनआयबीएम रस्ता, महम्मदवाडी) यांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गोल्डन सुंदरबन कन्स्ट्रक्शनचे जयंतीलाल बभुतमल जैन आणि नवीन जयंतीलाल जैन या संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, कात्रज-कोंढवा रस्त्यालगत परिसरात गोल्डन टोपॅज या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी फिर्यादी गोल्डन इरेक्टर्सच्या पद्मा गादिया आणि गोल्डन सुंदरबन कन्स्ट्रक्शन यांच्यात करारनामा झाला होता. त्यानुसार गोल्डन इरेक्टर्सला बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले होते..गोल्डन सुंदरबन कन्स्ट्रक्शन भागीदार स्व. बभुतमल सोनमल जैन, जयंतीलाल बभुतमल जैन आणि नवीन जयंतीलाल जैन यांनी गोल्डन इरेक्टर्ससमवेत करार केला होता. फिर्यादींनी बांधकामाचा प्लॅन मंजुरी, बांधकामासाठी लागणारे दाखले, पूर्णत्वाचे दाखले, कन्सल्टंट शुल्क यासाठी विविध टप्प्यांत मोठी रक्कम खर्च केली..त्यासाठी कोंढव्यातील जमीन, बिबवेवाडीतील राहते घर तारण ठेवून बॅंक आणि वित्तीय कंपन्यांकडून कर्ज घेतले होते. जैन यांनी फिर्यादी यांना एक कोटी ४५ लाख रुपये देणे आवश्यक होते.सदनिकांचे बुकिंग झाल्यानंतर दिलेल्या रकमेची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु १६ वर्षे उलटूनही रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे ही फसवणुकीची रक्कम व्याजासह पाच कोटी ८० लाखांवर गेली आहे, असे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.