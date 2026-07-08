Pune Hospital Delay: डिपॉजिट न भरल्याने उपचारात विलंब, महिलेचा मृत्यू; सूर्या सह्याद्री रुग्णालयाविरोधात तक्रार, महापालिकेची कारणे दाखवा नोटीस

पुणे : उपचारासाठी आवश्यक असलेली आगाऊ रक्कम (डिपॉजिट) न भरल्यामुळे रुग्णाला दाखल करून घेण्यास विलंब झाल्याने त्यातच महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी कसबा पेठेतील सूर्या सह्याद्री रुग्णालयावर केला आहे. याबाबत नातेवाइकांनी फरासखाना पोलिस ठाण्यातही तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने रुग्णालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावत खुलासा मागविला आहे. .यामध्ये सुशीला शिंदे (वय ४६, रा. सहकारनगर) या महिलेचा मृत्यू झाला असून त्या भाजी विक्रीचा व्यवसाय करत होत्या. शिंदे यांच्यावर २०२० मध्ये हृदयाच्या झडपेची शस्त्रक्रिया सूर्या सह्याद्री रुग्णालयात झाली होती. त्यानंतर त्या नियमित तपासणीसाठी याच रुग्णालयात येत होत्या. सोमवारी (७ जुलै) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. तेव्हा डॉक्टरांनी शिंदे यांना अतिदक्षता विभागात (आयसीयु) दाखल करावे लागेल, मात्र त्यासाठी किमान ४० हजार रुपये आगाऊ जमा करावे लागतील, असे सांगितले, अशी माहिती मृत महिलेची मुलगी पूजा शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांच्या पश्चात पती आणि दोन मुले आहेत..पूजा शिंदे यांनी फरासखाना पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार पैसे जमा करण्याची व्यवस्था करत असल्याचे सांगूनही रुग्णालयाने आगाऊ रक्कम भरल्याशिवाय दाखल करून घेण्यास नकार दिला. अखेर सकाळी साडेसातपर्यंत १५ हजार रुपये जमा केल्यानंतरच आईला आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर डॉक्टरांनी रक्तदाब ४८ पेक्षा खाली गेल्याचे सांगितले. आईच्या प्रकृतीबाबत वारंवार विचारणा करूनही समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. अखेर सकाळी साडेदहाच्या सुमारास तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. पैशांअभावी रुग्णालयाने उपचार करण्यास विलंब केला. त्यामुळे माझ्या आईचा मृत्यू झाला. संबंधित रुग्णालय आणि डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नातेवाइकांनी केली आहे..महापालिकेची नोटीसदरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने बुधवारी सूर्या सह्याद्री रुग्णालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून या प्रकरणातील सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे आणि आरोपांबाबतचा खुलासा सादर करण्याचे आदेश रुग्णालयाला दिले आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. सूर्यकांत देवकर यांनी दिली..दरम्यान, सूर्या सह्याद्री रुग्णालयाने याबाबत नातेवाईकांचे आरोप प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे फेटाळले आहेत. रुग्णाला अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात आणण्यात आले होते. वैद्यकीय पथकाने तातडीने तपासण्या आणि आवश्यक उपचार सुरू केले. रुग्णाच्या गंभीर प्रकृतीबाबत नातेवाइकांना वेळोवेळी माहिती देण्यात आली असून सर्व उपचार वैद्यकीय नियमांनुसार करण्यात आले असे रुग्णालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.