Shirur News : हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु; महिलेच्या कुटूंबियांचा आक्रोश

शिरूर - येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु झाल्याने महिलेच्या कुटूंबियांनी आक्रोश केला. तर या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली..पूजा राहुल गई (वय २८, रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर) असे मृत महिलेचे नाव असून, शिरूर पोलिसांनी अकस्मात मृत्युची नोंद केली आहे. दरम्यान, माझ्या पत्नीचा मृत्यु डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे झाल्याचा आरोप मृत पूजा यांचे पती राहुल गई यांनी केला आहे. मूळचे जामोद (जि. बुलढाणा) येथील गई दांपत्य गेल्या काही दिवसांपासून रांजणगाव येथे वास्तव्यास आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, मंगळवारी (ता. ४) दुपारी दूचाकीवरून तोल जाऊन पडल्याने पूजा यांच्या हाताच्या कोपराला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी येथील कोळपे हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. सीटी स्कॅन आणि एक्स - रे रिपोर्टमध्ये फ्रॅक्चर झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तेथील डॉक्टरांनी त्यांना शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला..प्राथमिक उपचारानंतर गुरूवारी (ता. ६) सकाळी शस्त्रक्रियेसाठी पूजा यांना पुन्हा कोळपे हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर शस्त्रक्रियेदरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. सकाळी ११ वाजता शस्त्रक्रियेला सुरवात झाल्यानंतर दुपारी दोन वाजता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. हाताचे फ्रॅक्चर झाल्यानंतर शस्त्रक्रियेदरम्यान असे काय घडले की माझ्या पत्नीचा मृत्यु झाला, असा प्रश्न राहुल गई यांनी व्यक्त केला..ॲनेस्थेशियाचा ओव्हर डोस, शस्त्रक्रियेदरम्यान, झालेली वैद्यकीय चूक की उपचारातील ढिसाळपणा, याबाबत उलट - सुलट चर्चा चालू असून, शिरूर पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्युची नोंद केली आहे. या घटनेबाबत डॉक्टरांवर संशय व्यक्त करण्यात आल्याने ससून रूग्णालयात ऑन कॅमेरा शवविच्छेदन करण्याच्या सूचना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याने या महिलेचा मृतदेह आज ससून रूग्णालयात हलविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.