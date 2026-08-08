पुणे

Shirur News : हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु; महिलेच्या कुटूंबियांचा आक्रोश

खासगी हॉस्पिटलमध्ये हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु झाल्याने महिलेच्या कुटूंबियांनी केला आक्रोश.
Puja Gai

Puja Gai

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नितीन बारवकर
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शिरूर - येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु झाल्याने महिलेच्या कुटूंबियांनी आक्रोश केला. तर या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.

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