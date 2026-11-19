पुणे - मनी लाँड्रिंगसह दहशतवाद्यांना निधी पुरवल्याच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी सिंहगड रस्त्यावरील एका ४३ वर्षीय महिलेची ३० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २२ ते २७ ऑक्टोबर या कालावधीत हा प्रकार घडला. आरोपींनी संबंधित महिलेला फोन करून ‘सायबर सेल ऑफ इंडिया’मधून बोलत असल्याचे सांगितले. तसेच, तुमचे आधार कार्ड एका मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न असून, त्यावरून अश्लील संदेश व बेकायदेशीर जाहिराती पाठवल्या जात असल्याचे सांगितले..या प्रकरणात अटक करण्याची भीती दाखवून आरोपींनी महिलेला विविध बँक खात्यांवर ३० लाख रुपये जमा करण्यास भाग पाडले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक समीर गायकवाड पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.