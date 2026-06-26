पुणे

मांडवगण फराटा परिसरात बिबट्याकडून महिलेवर झडप

मांडवगण फराटा परिसरात बिबट्याकडून महिलेवर झडप
Published on

मांडवगण फराटा, ता. २६ : शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा येथील गोकुळनगर गोकुळनगर परिसरात उसाच्या शेतात काम करणाऱ्या लिलाबाई बाळासाहेब फराटे या महिलेवर बिबट्याने गुरुवारी (ता. २५) सायंकाळी सातच्या सुमारास हल्ल्याचा प्रयत्न केला. लिलाबाईंनी प्रसंगावधान राखून तातडीने बाजूला झेप घेतल्याने त्या थोडक्यात बचावल्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुळनगर येथील लिलाबाई बाळासाहेब फराटे या नेहमीप्रमाणे उसाच्या शेतात काम करत होत्या. सायंकाळी सातच्या सुमारास अचानक बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यांनी दाखवलेल्या धाडसामुळे बिबट्याची झेप चुकली आणि तो पसार झाला. घटनेनंतर घाबरलेल्या लिलाबाई फराटे यांनी तत्काळ शेतातून बाहेर पडून घरी धाव घेतली. त्यांनी कुटुंबीयांना घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिसराची पाहणी केली. दरम्यान, वन विभागाने तातडीने पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी वैभव फराटे यांनी केली आहे.

सातत्याने बिबट्याचे दर्शन
मांडवगण फराटा परिसरात ऊस शेतीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. यापूर्वीही या परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या परिसरात सातत्याने बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने शेतात काम करणाऱ्या महिला व नागरिक दररोज जीव मुठीत धरून काम करत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

wildlife safety tips
बिबट्याचा हल्ला
leopard attack news
woman escapes leopard
sugarcane field incidents
leopard sightings in Maharashtra
leopard attack prevention
human-animal conflict resolution
leopard menace in rural areas
leopard attack stories
safety measures against wildlife
Shrirur taluka news
local wildlife encounters
emergency response to wildlife attacks
sugarcane farming safety
Maharashtra leopard statistics
बिबट्याचा अभ्यास
उसाच्या शेतात बिबट्या
शेतकऱ्यांची सुरक्षितता
वन्यजीवांना वाचवण्याचे उपाय
शेतात काम करणे
ग्रामस्थांमध्ये एकजुट
बिबटयांची दर्शनाची वारंवारता
लिलाबाई फराटेची कथा
शेतकऱ्यांचे ऐकणारी माणसे
वनविभागाची भूमिका
बिबट्याच्या हल्ल्यात बचाव
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्या
बिबट्याचा बंदोबस्त