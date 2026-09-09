पुणे - वजन कमी करण्यासाठी केलेल्या ११ शस्त्रक्रिया आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या गंभीर गुंतागुंतीमुळे मृत्यूच्या दारात असलेल्या केनियातील नैरोबी येथील ३२ वर्षीय महिलेला पुण्यातील डॉक्टरांनी जीवदान दिले आहे. जगण्याची शक्यता केवळ २० टक्के असताना लॅपरो ओबेसो सेंटर (एलओसी) येथील तज्ज्ञांनी लॅप्रोस्कोपिक आणि एंडोस्कोपिक पद्धतीने उपचार करून या महिलेचा ‘पुनर्जन्म’ घडवला. यातून पुण्यातील उपचारांचे महत्व अधोरेखित होत आहे..नैरोबीतील मसाबा (नाव बदलले आहे) हिचे वयाच्या १७ व्या वर्षी २०० किलो वजन होते. वजन कमी करण्यासाठी २०११ पासून २०१५ आणि २०२० मध्ये तिने नैरोबी, दुबई ते मुंबई अशा विविध ठिकाणी स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी व इतर शस्त्रक्रिया केल्या. त्यानंतर तिच्या शरीरात पोषणतत्त्वांची गंभीर कमतरता निर्माण झाली व अशक्तपणा निर्माण झाला. पोटात दोन लिटर पू जमा होणे, संसर्ग (सेप्सिस) आणि पोटातील अंतर्गत गळतीमुळे तिला चालणेही कठीण झाले होते..या गंभीर अवस्थेत तिला यावर्षी जून महिन्यात पुण्यात डॉ. शशांक शाह यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. तपासणीत पूर्वीच्या अनेक शस्त्रक्रियांमुळे पोटातील अवयव एकमेकांना चिकटल्याचे आणि पोटातील जोड पूर्णपणे तुटल्याचे समोर आले. डॉ. शशांक शाह आणि त्यांच्या पथकाने गुंतागुंतीची लॅप्रोस्कोपिक गॅस्ट्रो-गॅस्ट्रिक री-अॅनास्टोमोसिस शस्त्रक्रिया करून पोटाचे तुटलेले भाग पुन्हा जोडले. तिचे वजन ८६ किलो आहे. या उपचारात पोषण व्यवस्थापन आणि संसर्ग नियंत्रणाची भूमिका महत्त्वाची ठरली..‘रुग्ण जेव्हा आमच्याकडे आली, तेव्हा तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती. सुरुवातीला तिला पोषणतत्त्वे आणि औषधोपचारांद्वारे शस्त्रक्रियेसाठी सक्षम केले. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर तिच्यावर गुंतागुंतीची लॅप्रोस्कोपिक गॅस्ट्रो-गॅस्ट्रिक री-अॅनास्टोमोसिस शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यात पोटाचे तुटलेले भाग पुन्हा जोडण्यात आले. जखम भरून येण्यासाठी एंडोस्कोपीच्या मदतीने स्टेंट बसवण्यात आला. अडीच महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण उपचारानंतर ही महिला आता पूर्ण आहार घेऊ शकत असून तिचे वजन ८६ किलो झाले आहे.’- डॉ. शशांक शाह, लॅप्रोस्कोपिक सर्जन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.