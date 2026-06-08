Loni Kalbhor Crime : चारित्र्याच्या संशयातून डोक्यात दगड घालून जखमी केलेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू, फरार पती अहिल्यानगरमधून जेरबंद

लोणी काळभोर - चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीच्या डोक्यात दगड घालून जीव घेण्याचा प्रयत्न पतीने केल्याची घटना ४ जून रोजी कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे घडली होती. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या शितल शरद वारे (वय ३४) यांनी अखेर चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर सोमवार (८ जून) सकाळी पुण्यातील ससून रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..याप्रकरणी शरद विठ्ठल वारे (वय ३७, रा. पठारेवस्ती, कदमवाकवस्ती) याला लोणी काळभोर पोलिसांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातून अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. महिलेच्या मृत्यूनंतर आता खुनाच्या गुन्ह्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. याप्रकरणी गोरख संजय वारे यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत शरद वारे हा दारूच्या नशेत पत्नी शितल हिच्याशी भांडत होता. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तो तिला शिवीगाळ करत होता. इतकेच नव्हे तर, "आज तुला मारून टाकतो," अशी धमकीही देत होता. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेले भांडण पहाटे विकोपाला गेले. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास शरदने शितल यांच्या मोबाईलवरून गोरख वारे यांना फोन करून "माझे आणि शितलचे खूप भांडण झाले. मी तिच्या डोक्यात दगड घालून तिला गंभीर जखमी केले आहे." असे सांगितले व फोन कट केला..त्यानंतर गोरख वारे यांच्यासह शितल यांच्या बहिणीने घटनास्थळी धाव घेतली. हनुमान मंदिरासमोरील पुणे-सोलापूर महामार्गालगतच्या परिसरात पोहोचल्यानंतर नातेवाईकांना मोठ्या प्रमाणात रक्ताचे डाग दिसून आले. त्यामुळे आरोपीने सांगितलेला प्रकार खरा असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर त्यांनी विश्वराज रुग्णालयात धाव घेतली. मात्र तेथून शितल यांना अधिक उपचारांसाठी ससून रुग्णालयात हलविण्यात आल्याची माहिती मिळाली..ससून रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी शितल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे सांगितले. त्या पूर्णपणे बेशुद्ध अवस्थेत होत्या. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. मात्र सोमवारी सकाळी त्यांनी उपचारादरम्यान अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच परिसरात शोककळा पसरली..पत्नीवर हल्ला केल्यानंतर आरोपी शरद वारे फरार झाला होता. लोणी काळभोर पोलिसांनी तातडीने विविध पथके तयार करून त्याचा शोध सुरू केला. तांत्रिक माहिती, मोबाईल लोकेशन आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढत त्याला अहिल्यानगर जिल्ह्यातून ताब्यात घेतले. अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.