पुणे

Loni Kalbhor Crime : चारित्र्याच्या संशयातून डोक्यात दगड घालून जखमी केलेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू, फरार पती अहिल्यानगरमधून जेरबंद

चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीच्या डोक्यात दगड घालून जीव घेण्याचा प्रयत्न पतीने केल्याची घटना ४ जून रोजी कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे घडली होती.
Shital Ware

Shital Ware

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणी काळभोर - चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीच्या डोक्यात दगड घालून जीव घेण्याचा प्रयत्न पतीने केल्याची घटना ४ जून रोजी कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे घडली होती. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या शितल शरद वारे (वय ३४) यांनी अखेर चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर सोमवार (८ जून) सकाळी पुण्यातील ससून रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
crime
death
Treatment
Arrested
Accused
Loni Kalbhor
Woman
Ahilyanagar
husband wife conflict