पुणे

Kharadi Crime : खराडीत कौटुंबिक वादातून पत्नीचा खून; पती पसार

कौटुंबिक वादातून पत्नीच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून पतीने खून केल्याची घटना खराडी भागात घडली.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कौटुंबिक वादातून पत्नीच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून तिचा पतीने खून केल्याची घटना खराडी भागात बुधवारी घडली. खून करून पती पसार झाला आहे.

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