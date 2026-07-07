पुणे

Nirgudsar Crime : थोरांदळेत महिलेचा खून; पती फरार, पोलिसांचा शोध सुरू

थोरांदळे येथील गुंडवस्ती परिसरात ठाकर समाजातील सपना दीपक पारधी (वय-३५ वर्ष) यांचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Accused Deepak Paradhi

Accused Deepak Paradhi

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नवनाथ भेके
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निरगुडसर - थोरांदळे (ता. आंबेगाव) येथील गुंडवस्ती परिसरात ठाकर समाजातील सपना दीपक पारधी (वय-३५ वर्ष) यांचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवार (ता. ०७) उघडकीस आली. त्यांच्या डोक्यात वार करून हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

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